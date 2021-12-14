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منوعات
عملية سطو غريبة في بريطانيا.. الشرطة تبحث عن لص ثعابين
Lebanon 24
14-12-2021
|
05:00
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تجري الشرطة البريطانية بحثا عن 15 ثعبانا من نوع الأصلة الملكية، إثر سرقتها من قبل لص، خلال عملية سطو في وسط إنجلترا.
وكان اللص قد اقتحم قرية بالقرب من "رجبي" في منطقة "وركشير" وبحث عما يمكن سرقته قبل أن يضع الثعابين ذات اللونين الذهبي والبني في حقيبة، قبل أن يهرب من الموقع.
وقالت شرطة وركشير إن "مجرما اقتحم القرية وبحث عن أشياء لسرقتها قبل أن يسطو على الثعابين وحقيبة وبعض المال والمفاتيح".
وأكدت الشرطة أن الثعابين لديها علامات مميزة ويسهل التعرف عليها، مضيفة أن السرقة وقعت بين السابعة والنصف والعاشرة والنصف من صباح يوم السبت، حسبما نقلت "رويترز".
وعادة ما تعيش ثعابين الأصلة الملكية في غابات وسط إفريقيا وغربها، ويصل طولها إلى 1.2 متر.
ودعت الشرطة، كل من يلاحظ تصرفا غريبا لدى شخص ما في المنطقة، أن يبادر إلى إبلاغ السلطات من أجل التحري.
المصدر:
سكاي نيوز
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