هذه الأبراج هي الأكثر طيبة.. هل أنت من بينها؟

اكثر الابراج طيبة هي التي تستحق ان تكوّنوا علاقات اجتماعية معها وتكون شخصيتها الحقيقية قريبة منكم.

تعرفوا إلى اكثر 5 ابراج طيبة:

برج الميزان:

هو من اكثر الابراج الذين يتمتعون بطيبة قلب غير محدودة. من المعروف ان برج الميزان يتمتع بشخصية هادئة وعقلانية في التصرف. وهو شخص لا يستطيع غالباً ان يتحكم بانفعالاته الا انه سرعان ما يندم على العصبية التي يمكن ان تصدر عنه.

برج الحمل:

ان برج الحمل يمتلك شخصية سريعة الغضب وفي وقتها لا تعرف الحدود، الا انه سرعان ما يشعر بالندم الشديد ويعتذر من الاشخاص الذين اساء إليهم، فقلبه الطيب يتحكم بسرعة انفعالاته التي تتسبب له بالكثير من المشاكل مع المحيطين به.

برج الاسد:

من لا يعرف من تحمل مولود الاسد وشخصيته يجهل طريقة التعامل معه، ففي بعض الاحيان قد يمتلك من طيبة القلب ما يمكن ان يفرح كثيراً ممن حوله، فهو يسارع الى تقديم المعونة لهم، وفي احيان اخرى تراه شخصية مزاجية وسريعة الغضب.

برج القوس:

برج القوس مرهف الاحساس، من السهل ازعاجه لاسباب تافهة الا انه لا يتمتع بشخصية حقودة، ينسى من أساء اليه بسرعة ويتعامل معهم بدون لومهم على اي تصرف.

برج السرطان:

يتمتع برج السرطان بشخصية سريعة الغضب، وقد يظنك المحيطين بك بانك اسوأ شخص على الارض، ما يجعل الآخرين يتفادونك ويبتعدون عنك. الا انك في داخلك انسان طيب القلب يبحث عن ارضاء الآخرين الا انه لا يعرف طريقة التعبير عن مشاعره.