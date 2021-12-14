"رعونة" نجل رجل أعمال تقتل 4 شبان وعقوبة مشددة بانتظاره!

كريم الهوارى ابن رجل الاعمال المشهور صاحب مجموعة هايبر وان النهاردا الفجر كلن سايق عربيته وهو مخمور فقتل اربع شباب فى عمر ١٧ و ١٩ سنة ٢ منهم من حفظه القرأن

كانوا نازلين يخرجوا يوم الخميس كأى شباب

كريم الهوارى دهسهم وهو سكران وهو طلع سليم لان ابوه مأمنه كويس ومركبه عربية ادوات pic.twitter.com/tsGECWjreY — faten abd alftah (@AlftahFaten) December 12, 2021

وقالت صحيفة اليوم السابع إن المادة 238 من قانون العقوبات تنص على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".



وتكون العقوبة "هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مئة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث".



وتنص المادة، وهي الحالة المماثلة للمتهم، بأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنين.