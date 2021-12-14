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"رعونة" نجل رجل أعمال تقتل 4 شبان وعقوبة مشددة بانتظاره!

Lebanon 24
14-12-2021 | 08:00
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تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مع واقعة مقتل أربعة شبان نتيجة لاصطدام سيارة شاب من عائلة ثرية بهم أثناء قيادته تحت تأثير المخدر.

وأمرت السلطات بحبس المتهم كريم الهواري، وهو نجل رجل أعمال يمتلك سلسلة محلات شهيرة، على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة معه بعد أن صدمت سيارته سيارة أخرى في منطقة الشيخ زايد في محافظ الجيزة، الأحد، مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص بينما أصيب هو بجروح طفيفة.

وقالت صحيفة الشروق إن الشرطة عاينت موقع التصادم فتوصلت إلى أن سبب وقوعه اصطدام السيارة الأولى بالثانية من الخلف ما أدى إلى دوران الأخيرة، وأدى إلى انقلابها ووفاة من كانوا بها.

وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إلى أن المتوفين جميعهم طلاب في المرحلة الثانوية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: الحرة
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