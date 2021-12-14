"رعونة" نجل رجل أعمال تقتل 4 شبان وعقوبة مشددة بانتظاره!

حادثه كريم الهواري وهو سكران امبارح واللي راح فيها اربع شباب الله يرحمهم ويصبر اهاليهم
عاوز تتهبب تشرب يبقي بلاش تتنيل تسوق pic.twitter.com/3CTJ4yb6CA
— dalia gamil (@daliagamil2009) December 11, 2021
حادثه كريم الهواري وهو سكران امبارح واللي راح فيها اربع شباب الله يرحمهم ويصبر اهاليهم
عاوز تتهبب تشرب يبقي بلاش تتنيل تسوق pic.twitter.com/3CTJ4yb6CA
💥 الغلابة دائما" يدفعون حياتهم ثمنا" لإستهتار أولاد الأغنياء.💥
✍️ القبض على/ كريم الهوارى نجل مالك سلسلة أسواق / هابير وان بالشيخ زايد.‼️
👈 حيث أنه أثناء قيادة سيارته بسرعة جنونية وفى حالة سكر تام دهس سيارة أخرى ووفاة 4 طلاب بداخلها وهم فى مقتبل العمر بمدينة الشيخ زايد.. 💥 pic.twitter.com/KQbtxsRjqf
— MagdEldin Kassem (@MagdeldinKassem) December 11, 2021
💥 الغلابة دائما" يدفعون حياتهم ثمنا" لإستهتار أولاد الأغنياء.💥
✍️ القبض على/ كريم الهوارى نجل مالك سلسلة أسواق / هابير وان بالشيخ زايد.‼️
👈 حيث أنه أثناء قيادة سيارته بسرعة جنونية وفى حالة سكر تام دهس سيارة أخرى ووفاة 4 طلاب بداخلها وهم فى مقتبل العمر بمدينة الشيخ زايد.. 💥 pic.twitter.com/KQbtxsRjqf
كريم الهوارى ابن رجل الاعمال المشهور صاحب مجموعة هايبر وان النهاردا الفجر كلن سايق عربيته وهو مخمور فقتل اربع شباب فى عمر ١٧ و ١٩ سنة ٢ منهم من حفظه القرأن
كانوا نازلين يخرجوا يوم الخميس كأى شباب
كريم الهوارى دهسهم وهو سكران وهو طلع سليم لان ابوه مأمنه كويس ومركبه عربية ادوات pic.twitter.com/tsGECWjreY
— faten abd alftah (@AlftahFaten) December 12, 2021
كريم الهوارى ابن رجل الاعمال المشهور صاحب مجموعة هايبر وان النهاردا الفجر كلن سايق عربيته وهو مخمور فقتل اربع شباب فى عمر ١٧ و ١٩ سنة ٢ منهم من حفظه القرأن
كانوا نازلين يخرجوا يوم الخميس كأى شباب
كريم الهوارى دهسهم وهو سكران وهو طلع سليم لان ابوه مأمنه كويس ومركبه عربية ادوات pic.twitter.com/tsGECWjreY