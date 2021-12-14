بالتفاصيل.. هذه توقعات ماغي فرح لبرج الحمل للعام 2022

كيف سيكون العام 2022، وهل يُعتبر عام جيد بالنسبة لمولود برج الحمل؟ وما هي التغييرات التي قد تحصل، وهل سيكون هناك الكثير من الحركة والتطورات والحظوظ على كل الأصعدة؟

اكتشفوا ماذا يحمل العام 2022، من أحداث ومفاجآت سارة لمواليد برج الحمل على كل الأصعدة، وفقاً لتوقعات ماغي فرح.

برج الحمل

سنة حاسمة وواعدة وتتوق لتحقيق بعض الطموحات وإجراء تحديات في حياتك وتصحيحات للأمور السابقة في حياتك المهنية كما الشخصية. تحلم في تغيير يحصل وينقلك إلى معبر آخر. تُلبّي الأفلاك رغباتك خاصةً بين 11 آيار وآواخر شهر تشرين الأول، بسبب إنتقال كوكب الحظ وبصورة إستثنائية من برج الحوت إلى برجك، ويزيدك ثقة في النفس ويوجهم ويعطيك آفاق جديدة ويعدك بفرص مهمة تمر في حياتك في كل المجالات. تستفيد لتحقيق أحلامك، ويدعمك كوكب مارس في فترات كثيرة في سنة 2022، وبالأخص عندما يمر بأبراج صديقة لك وتحديداً في كانون الثاني وآذار وحزيران وتموز وأيلول وكانون الأول. يراوح كوكب مارس مكانه بين 21 آب وآخر السنة في برج مناسب لك وهو الجوزاء.

التوقعات المهنية لبرج الحمل للعام 2022

تدعمك الكواكب كثيراً وتحمل لك جديداً وتدفعك لإعطاء أفضل ما لديك وتوسع لك الآفاق. ويشكل شهر آيار مفترق طريق في حياتك ومنعطف مهم جداً. تتعامل مع المستجدات بهدوء وتضطر للصبر قليلاً وللصمت من وقت لآخر حتى لا ينشأ نزاع في مجال عملك وفي حياتك الشخصية. تتنفس الصعداء في شهر آذار وتضطر لمعالجة بعض المشاكل الطارئة بين شهر نيسان والشهر الذي بعده. تتوصل إلى أهدافك في النهاية وتبذل جهود ضخمة وتخوض بعض الميادين التي تُسعدك وتُرضيك في وقت واحد. تُحدث تغييرات مهمة في حياتك وأسلوبك وحتى في طموحاتك وتقدّم عمل إبداعي وتكون سعيداً في تأثيرك على الآخرين. تستفيد من فرص مالية كثيرة وقد تأتي عن طرق لم تتوقعها. يحمل لك أورانوس الموجود في منزل المال في برج الثور مفاجآت على الصعيد المادي وتفرح في أوقات سعيدة وتكون متفائلاً جداً وأكثر من السنة الماضية وتطرح تحديات وتقطف ثمار جهودك السابقة. لا شك أنك أبديت جهوداً سابقة وكانت ضاغطة ودقيقة جداً. تتعامل مع أصدقاء جدد ومع أفرقاء يشاطرونك الأحلام والأهواء. قد تكون عشت بعض التجارب السيئة والدقيقة وتخطيت بعض الأزمات وهذا يجعلك هذه السنة تبتعد عن أجواء آلمتك سابقاً، ونسيان كل ما تعرضت له وتمسح ذاكرتك كل الأمور السابقة المؤلمة وتخرج في دروس مهمة من أحداث طبعت بصماتها عليك. كل ما حصل في السابق يدفعك الآن للوصول إلى موقع أفضل ويجعلك تغير إتجاهاتك كلياً وتسعى لكي تنتصر على كل شيء. تدعوك الأفلاك إلى السعي والعمل في هذه السنة والإستفادة من الفرص المالية التي تبرز فجأة خاصةً في شهر آذار عندما يدخل كوكب مارس إلى برجك وفي الأشهر الذي يكون فيها مارس مناسباً مع برجك. إذا شعرت في إحباط في أول السنة ستستعيد سيطرتك على الأمور إبتداءً من أواخر شهر شباط. تتخذ قراراً جريئاً وتتوصل لغاية مهمة جداً خاصةً في منتصف السنة لأنّ الفترة هذه ستحمل لك أرباحاً منتظرة. يحمل لك عام 2022 حلول جذرية وجديرة جداً في الإهتمام وأفكار مهمة توظفها في المكان المناسب وتستعيد الأمل في سنة تجعلك أكثر ثقة في النفس. تتعامل مع أشخاص يشاطرونك نفس الآراء والتوجهات.

التوقعات العاطفية لبرج الحمل للعام 2022

يكون شهر آذار، آيار، تموز، آب وأيلول، من الأشهر الحاسمة في حياتك العاطفية ويجلبون لك الفرح. تُلفت الأنظار وتشع بكاريزما كبيرة جداً تشد الأنظار إليك والإهتمام، لكن قد تمر في بعض الخيبات أحياناً. يجذبونك الأشخاص الغريبين وغير التقليديين اللذين يحيرونك قليلاً. تعيش مغامرات وقد تقع في الحب في السنة هذه ويكون لك تجربة إستثنائية لن تنساها أبداً. عام 2022 يجعلك تستعيد رونقك العاطفي في 7 آذار، ويكون لديك قصة حب وعشق في شهر آيار. يدخل فينوس برجك مع جوبيتور ويراوح مارس مكانه إبتداءً من شهر آب في برج الجوزاء، وهذا يعني فترة جيدة تُوحي بأفكار حلوة وعواطف مميزة وتجعلك تعيش مغامرات إستثنائية.