جريمة تهز دولة عربية... رفضت الزواج به فقتلها بـ15 طعنة!

خلال الساعات الماضية، هزّت جريمة قتل الفتاة السورية مريم محمد بـ15 طعنة في مناطق متفرقة في جسدها الأوساط الأردنية، حتى غدت حديث مواقع التواصل الاجتماعي.فالشابة ابنة الـ27 ربيعاً، والتي لقيت حتفها، الجمعة الماضي، على يد شاب أردني، وجدت مضرّجة بدمائها في حي الأشرفية بالعاصمة عمان.وتبيّن من التحقيقات التي كشف عنها الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام بالأردن، أمس الاثنين، أن الفاعل كان تقدّم لخطبة الفتاة مراراً إلا أنها رفضت، فأرداها جثة هامدة.