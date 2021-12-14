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مسابقات الجمال تصل الى عالم الصقور... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
14-12-2021 | 12:00
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في اليوم الثاني لمهرجان "الملك عبد العزيز للصقور"، توجت أجمل 6 صقور بمسابقة "المزاين" التي يرعاها المهرجان، عن فئتي "حر قرناس"، و"حر أسود/ أدهم قرناس".

وفي فئة "حر أسود/ أدهم قرناس"، كان المركز الأول من نصيب الصقر "لطام"، للصقار فيصل بن ناصر بن جمعة، في حين فاز بالمركز الثاني الصقر "سنجار" للصقار خالد البوعينين، أما المركز الثالث ففاز به أيضا الصقار فيصل بن ناصر بن جمعة، بصقره "همام".

أما عن فئة "حر قرناس"، فقد كان المركز الأول من نصيب  الصقر "لياح" للصقار الشيخ عبد العزيز آل ثاني، بينما فاز بالمركز الثاني الصقر "عساف" للصقار علي العجمي، كما فاز الصقار الشيخ عبد العزيز آل ثاني بالمركز الثالث أيضا، بصقره "نهار".
وكان نادي الصقور السعودي، الذي ينظم المهرجان حتى الـ 16 من ديسمبر الجاري، قد أعلن عن جوائز تبلغ نحو 25 مليون ريال لمسابقتي المهرجان "الملواح" و"المزاين"، حيث خصص منها 4 ملايين و200 ألف ريال لمسابقة "المزاين" بفئاتها المختلفة.


(واس)
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