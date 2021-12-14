17
o
بيروت
18
o
طرابلس
14
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
15
o
بشري
17
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
بعد أن تخلت عته منذ 8 أشهر... الشرطة البريطانية تفك لغز أم الرضيع "المختفية"
Lebanon 24
14-12-2021
|
13:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت الشرطة البريطانية، إنها تمكنت من الوصول إلى والدة رضيع جرى العثور عليه، قبل ثمانية أشهر، إثر التخلي عنه في الشارع، وهو ملفوف في بطانية.
وبحسب شبكة "سكاي نيوز"، فإن شخصًا كان يتمشى مع كلب في منطقة برمنغهام، عثر على الرضيع الذي كان قد ولد لتوه، وجرى ذلك في الثاني والعشرين من أبريل الماضي، على الساعة الخامسة وأربعين دقيقة مساء.
وسرى الاعتقاد، وقتها، بأن ساعات قليلة فقط مضت على ميلاد الرضيع البريطاني، ثم جرى التخلي عنه في الشارع.
وعند العثور على الرضيع، تم أخذه إلى المستشفى، وأطلق عليه اسم جورج من قبل الطاقم الطبي، وتواصل التحقيق منذ ذلك الحين من أجل الوصول إلى الأم.
وأوضحت شرطة منطقة "ويست ميدلاندس"، إنها أجرت تحقيقات متشعبة للغاية قبل أن تتمكن من الوصول إلى والدة الرضيع، لكن السلطات لم تكشف تفاصيل عملية الوصول إلى الأم.
وتقدمت الشرطة بشكرها للناس وللإعلام على المساعدة التي جرى تقديمها في قضية الرضيع الذي حظي بتعاطف واسع.
وذكرت الشرطة أن الأولوية بالنسبة إليها كانت هي العثور على الأم لأجل التأكد من كونها بخير وفي أمان وتحظى بالدعم المطلوب.
وأشارت السلطات إلى أن الأهم هو ضمان استفادة الأم من الدعم، قائلة إنه لن يجري اتخاذ أي إجراءات إضافية بشأنها، وهو ما يعني عدم متابعتها بسبب الإهمال.
تابع
الأكثر قراءة
هذه الأبراج هي الأكثر طيبة.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج هي الأكثر طيبة.. هل أنت من بينها؟
00:30 | 2021-12-14
14/12/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رقم قياسي جديد.. ما "سرّ" الارتفاع "الجنوني" لسعر الدولار؟!
Lebanon 24
رقم قياسي جديد.. ما "سرّ" الارتفاع "الجنوني" لسعر الدولار؟!
06:00 | 2021-12-14
14/12/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة قد تُنعش اللبنانيين.. حلٌّ يوفر الكثير من الأموال
Lebanon 24
خطوة قد تُنعش اللبنانيين.. حلٌّ يوفر الكثير من الأموال
08:00 | 2021-12-14
14/12/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. حسام حبيب يخرج عن صمته ويتوعد شيرين عبد الوهاب ويتهمها بالخيانة! (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. حسام حبيب يخرج عن صمته ويتوعد شيرين عبد الوهاب ويتهمها بالخيانة! (فيديو)
00:01 | 2021-12-14
14/12/2021 12:01:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة: دولار الـ1500 قد يبرز مجدداً ضمن المصارف.. كيف ذلك؟
Lebanon 24
مفاجأة: دولار الـ1500 قد يبرز مجدداً ضمن المصارف.. كيف ذلك؟
14:30 | 2021-12-14
14/12/2021 02:30:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:00 | 2021-12-14
بعد أقل من 6 أشهر على الزواج... قتلت زوجها بسبب العشاء
14:00 | 2021-12-14
دول كانت موجودة واختفت... تعرفوا اليها
13:52 | 2021-12-14
تسمم جماعي بين تلاميذ هذه المدرسة
13:48 | 2021-12-14
سائق دراجة نارية ينجو بأعجوبة من الموت (فيديو)
13:37 | 2021-12-14
"شبهة جنائية"... هذا ما حصل مع عاملة منزلية في الكويت
13:13 | 2021-12-14
فتوى بشأن عمليات التجميل... إليكم تفاصيلها
فيديو
مصطفى فهمي يسرد أسباب انفصاله.. عرض رسائل خاصة على الهواء: "فاتن تعشق الشهرة" (فيديو)
Lebanon 24
مصطفى فهمي يسرد أسباب انفصاله.. عرض رسائل خاصة على الهواء: "فاتن تعشق الشهرة" (فيديو)
08:00 | 2021-12-14
15/12/2021 01:22:54
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يضع رابعة الزيات بموقف محرج.. والأخيرة ترد على الساخرين
Lebanon 24
فيديو يضع رابعة الزيات بموقف محرج.. والأخيرة ترد على الساخرين
02:33 | 2021-12-14
15/12/2021 01:22:54
Lebanon 24
Lebanon 24
عينُ دولة كبرى على مرفأ بيروت.. حقائق هامة تُكشف ويجب معرفتها
Lebanon 24
عينُ دولة كبرى على مرفأ بيروت.. حقائق هامة تُكشف ويجب معرفتها
15:04 | 2021-12-13
15/12/2021 01:22:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact