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بعد أن تخلت عته منذ 8 أشهر... الشرطة البريطانية تفك لغز أم الرضيع "المختفية"

Lebanon 24
14-12-2021 | 13:02
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قالت الشرطة البريطانية، إنها تمكنت من الوصول إلى والدة رضيع جرى العثور عليه، قبل ثمانية أشهر، إثر التخلي عنه في الشارع، وهو ملفوف في بطانية.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز"، فإن شخصًا كان يتمشى مع كلب في منطقة برمنغهام، عثر على الرضيع الذي كان قد ولد لتوه، وجرى ذلك في الثاني والعشرين من أبريل الماضي، على الساعة الخامسة وأربعين دقيقة مساء.

وسرى الاعتقاد، وقتها، بأن ساعات قليلة فقط مضت على ميلاد الرضيع البريطاني، ثم جرى التخلي عنه في الشارع.

وعند العثور على الرضيع، تم أخذه إلى المستشفى، وأطلق عليه اسم جورج من قبل الطاقم الطبي، وتواصل التحقيق منذ ذلك الحين من أجل الوصول إلى الأم.

وأوضحت شرطة منطقة "ويست ميدلاندس"، إنها أجرت تحقيقات متشعبة للغاية قبل أن تتمكن من الوصول إلى والدة الرضيع، لكن السلطات لم تكشف تفاصيل عملية الوصول إلى الأم.

وتقدمت الشرطة بشكرها للناس وللإعلام على المساعدة التي جرى تقديمها في قضية الرضيع الذي حظي بتعاطف واسع.
 
وذكرت الشرطة أن الأولوية بالنسبة إليها كانت هي العثور على الأم لأجل التأكد من كونها بخير وفي أمان وتحظى بالدعم المطلوب.

وأشارت السلطات إلى أن الأهم هو ضمان استفادة الأم من الدعم، قائلة إنه لن يجري اتخاذ أي إجراءات إضافية بشأنها، وهو ما يعني عدم متابعتها بسبب الإهمال.
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