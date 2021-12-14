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بعد أقل من 6 أشهر على الزواج... قتلت زوجها بسبب العشاء

Lebanon 24
14-12-2021 | 16:00
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شهدت محافظة الدقهلية المصرية جريمة مروعة ارتكبتها شابة مصرية بحق زوجها، إثر ضربه لها لعدم تحضيرها العشاء، في حين لم تمض على زواجهما 6 أشهر.
 
وفي تفاصيل الواقعة، عاد الشاب المصري، عبد الخالق هشام عبد الخالق (25 عامًا)، إلى منزله، ووقعت مشاجرة بينه وبين زوجته انتهت بمقتله على يدها باستخدام سكين المطبخ. 

وكشفت التحريات والتحقيقات حيثيات الواقعة واعترافات الزوجة فاطمة (22 عامًا) بقتل زوجها، حيث أشارت الشابة إلى أن "زوجها اعتدى عليها بالضرب بعدما عاد من عمله ليلًا وسألها عن تحضير العشاء، فأخبرته أنها لم تقم بتحضير الطعام نظرًا لعدم توفر مال يكفي وأنه خرج صباحًا ولم يترك لها مصروفًا للمنزل، فنشبت مشادة بينهما وقام بضربها، فدخلت المطبخ وتبعها المجنى عليه يرغب في ضربها مرة ثانية، فاستلت سكينًا وغرستها في صدره، وهربت واختبأت بمنزل والدها بنفس القرية، لكن تم القبض عليها"، مؤكدة أنها "لم تقصد قتله لكنها كانت تدافع عن نفسها وتبعده عنها".

وخلال التحقيقات، أوضحت أسرة الشاب الضحية أنهم شاهدوا الزوجة فاطمة تخرج سريعاً من المنزل وتجري، فدخلوا إلى شقتها ووجدوا ابنهم عبد الخالق مقتولًا بسكين في صدره وغارقًا في دمه، وعلى الفور قامت أسرة الشاب الضحية بنقله إلى مستشفى بلقاس المركزي، لكنه توفي فور وصوله المستشفى ولم يستطع الأطباء إنقاذه. وعلى الفور اتهمت الأسرة زوجته فاطمة بقتله، فيما تم إخطار السلطات التي تحركت وقبضت على الزوجة. 
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