"شبهة جنائية"... هذا ما حصل مع عاملة منزلية في الكويت

أقدمت عاملة منزلية من الجنسية الفلبينية، الثلاثاء، على "الانتحار شنقًا" داخل منزل كفيلها بمنطقة العدان في محافظة مبارك (شرقي الكويت)، بحسب صحيفة "الأنباء" المحلية.بدورها، فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا بملابسات الواقعة، بعدما قام مخفر المنطقة بتوثيق حادثة الوفاة على أنها "شبهة جنائية".ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني أن مواطنًا أبلغ غرفة العمليات بقيام خادمته بتعليق نفسها بسقف سرداب منزله.وعلى الفور، توجهت فرق الأمن وقامت بعمل اللازم ورفع الجثة وتسليمها إلى إدارة الطب الشرعي.وعام 2015، أقرت الكويت قوانين عمل العمالة المنزلية. وينص القانون على أن العاملين ملزمون بحماية أسرار أسرهن. وغالبا ما يُطلب من هؤلاء العمال توقيع عقود عمل ذات صياغة مماثلة عند وصولهم إلى بلد العمل.