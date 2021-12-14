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تسمم جماعي بين تلاميذ هذه المدرسة

Lebanon 24
14-12-2021 | 13:52
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أفادت صحيفة "الوطن" المصرية بأن 30 تلميذًا في مدرسة "صلاح الدين الأيوبي الابتدائية"، أصيبوا بتسمم داخل منطقة منشأة القناطر، وجرى نقلهم إلى مستشفى وردان لتلقي العلاج.
 
وبعد إخطار القوى الأمنية بالواقعة، توجه رئيس مباحث قسم شرطة منشأة القناطر، المقدم إكرامي البطران، إلى المستشفى، حيث تبين أن التلاميذ في حالة إعياء وتم احتجازهم لتلقي العلاج.

وتواصل أجهزة الأمن تحرياتها في الحادث، والاستماع لأقوال مدير المدرسة وأسر المصابين، لمعرفة أسباب التسمم، وعما إذا كان ناتجًا عن الأطعمة التي تناولها التلاميذ، أم لا.
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