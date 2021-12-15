لاكتساب الشهرة في وقت قصير.. إليكم أفضل طريقة (فيديو)

حقّق زوجان شهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ استخدما صفحتهما على "انستغرام" بقالب ملؤه الحيويّة.

وتميز الزوجان عمّار وريم بالمحتوى الذي يقدمناه، وقد تحدثا عن أسهل تطبيق لاكتساب الشهرة وانتشار المحتوى في وقت قصير.

ما هو هذا التطبيق وما هي نصيحة عمار وريم لصناع المحتوى الجُدد؟