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منوعات
لاكتساب الشهرة في وقت قصير.. إليكم أفضل طريقة (فيديو)
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Lebanon 24
15-12-2021
|
00:30
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حقّق زوجان شهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ استخدما صفحتهما على "انستغرام" بقالب ملؤه الحيويّة.
وتميز الزوجان عمّار وريم بالمحتوى الذي يقدمناه، وقد تحدثا عن أسهل تطبيق لاكتساب الشهرة وانتشار المحتوى في وقت قصير.
ما هو هذا التطبيق وما هي نصيحة عمار وريم لصناع المحتوى الجُدد؟
للإطلاع على التفاصيل.. شاهد فيديو مقابلة "عمار وريم" عبر شاشة "الآن" عبر الضغط هنا
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