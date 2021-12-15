منوعات

هذه الأبراج لا تكتم الأسرار وتفضح كل شيء.. احذروا منها!

Lebanon 24
15-12-2021 | 00:30
A-
A+
Doc-P-897093-637751497967700533.png
Doc-P-897093-637751497967700533.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بعض الابراج لا يستطيع مواليدها كتم الاسرار ويفضحون كلّ شيء سواء عن قصد أو غير قصد، لذا من الأفضل عدم إخبارهم أسراركم لأنّكم قد تندمون لاحقا.

 

من هي الأبراج التي لا تكتم الأسرار؟

 

برج الميزان

كتم الأسرار هو أصعب مهمّة لدى مواليد برج الميزان، فصديقك الذي ينتمي إليه، حتّى ولو كان يحبك جدًا، لا يستطيع إلا وأن يخبر أحدًا عن السرّ الذي ائتمنته عليه.

 

برج الجوزاء

مولود برج الجوزاء يوهمك بأنّه الأفضل لائتمان أسرارك، ولكنه يفشيها من خلف ظهرك لمن لا يتمنّون الخير لك، فصادقوهم من دون اخبارهم بأي أمور شخصيّة عنكم.

 

برج السرطان

مولود برج السرطان بارع بحفظ الأسرار، ولكن إذا صدر منك أي تصرّف يزعجه أو يمسّ بكرامته، لن يشعر بالراحة والطمأنينة إلا بعد أن يفضح كلّ أسرارك التي يعرفها!

 

برج الحمل

مولود برج الحمل بارع بحفظ الأسرار، ولكن إذا شعر بالغيرة منك لأي سبب كان، لا يتردّد بالقيام بما لا يجعلك أفضل منه، حتّى ولو تطلّب ذلك منه فضح أسرارك.

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
02:00 | 2021-12-15
00:30 | 2021-12-15
23:00 | 2021-12-14
16:00 | 2021-12-14
14:00 | 2021-12-14
13:52 | 2021-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website