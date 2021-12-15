هذه الأبراج لا تكتم الأسرار وتفضح كل شيء.. احذروا منها!

بعض الابراج لا يستطيع مواليدها كتم الاسرار ويفضحون كلّ شيء سواء عن قصد أو غير قصد، لذا من الأفضل عدم إخبارهم أسراركم لأنّكم قد تندمون لاحقا.

من هي الأبراج التي لا تكتم الأسرار؟

برج الميزان

كتم الأسرار هو أصعب مهمّة لدى مواليد برج الميزان، فصديقك الذي ينتمي إليه، حتّى ولو كان يحبك جدًا، لا يستطيع إلا وأن يخبر أحدًا عن السرّ الذي ائتمنته عليه.

برج الجوزاء

مولود برج الجوزاء يوهمك بأنّه الأفضل لائتمان أسرارك، ولكنه يفشيها من خلف ظهرك لمن لا يتمنّون الخير لك، فصادقوهم من دون اخبارهم بأي أمور شخصيّة عنكم.

برج السرطان

مولود برج السرطان بارع بحفظ الأسرار، ولكن إذا صدر منك أي تصرّف يزعجه أو يمسّ بكرامته، لن يشعر بالراحة والطمأنينة إلا بعد أن يفضح كلّ أسرارك التي يعرفها!

برج الحمل

مولود برج الحمل بارع بحفظ الأسرار، ولكن إذا شعر بالغيرة منك لأي سبب كان، لا يتردّد بالقيام بما لا يجعلك أفضل منه، حتّى ولو تطلّب ذلك منه فضح أسرارك.