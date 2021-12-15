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منوعات
فضيحة اخلاقية... القبض على أكبر "شبكة لممارسة الجنس" داخل الـ GYM!
Lebanon 24
15-12-2021
|
05:00
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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية من الكشف عن قيام بعض الأشخاص باستغلال فتيات قاصرات في محافظة الجيزة بأعمال منافية للآداب العامة داخل نادي لكمال الأجسام "جيم"، بدون ترخيص، في أحد العقارات بمنطقة العجوزة حيث تم القبض على مالكه وجميع المتورطين بالواقعة.
القبض على "شبكة للأعمال المنافية للآداب" داخل "جيم" في مصر
وفي التفاصيل، وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمباحث الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بمديرية أمن الجيزة، تُفيد باستغلال نادٍ صحي “جيم” في ممارسة الرذيلة، وبتقنين الإجراءات ومن خلال التنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهداف النادي المذكور محل البلاغ، حيث تم القبض على المدير المسؤول ومعاونه، وبالفحص تبين أن لهما معلومات جنائية.
كما تمكنت الأجهزة المعنية أيضاً من القبض على شخصين آخرين كانا يترددان على الجيم لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وتم القبض على فتاتين قاصرتين "تعملان داخل الجيم بالإضافة إلى صبي صغير"، عامل بوفيه بالمكان، وضبط 3 سيدات يمارسن أعمال الرذيلة، وبالتحريات عنهن تبين أن لإحداهن معلومات جنائية.
محاولة الهروب من قبضة القوات الأمنية
وجاء في التحريات: أنه أثناء القبض على المتهمين قامت إحداهن بالقفز من نافذة بإحدى الغرف محاولةً الهروب، ماتسبب لها بكسر في اليد ليتم نقلها إلى أقرب مستشفى لتتلقى العلاج اللازم، هذا وقد تم ضبط مبلغ مالي كبير ودفتر خاص بقيد المبالغ المالية الخاصة بالنادي.
اعترافات المتهمين بـ"ممارسة الرذيلة"
ولدى سؤال المتهمين، اعترفت الفتاتان القاصرتان بقيام أحد المتهمين، وهو مالك النادي "باستغلالما في الأعمال المنافية للآداب" وذلك لقاء مبالغ مالية، واعترف الصبي الصغير بقيام مدير النادي باستغلاله في تقديم المشروبات للمترددين على “الجيم”، وعند سؤال باقي المتهمات السيدات الـ 3 اعترفن بقيامهن بممارسة الأعمال اللاأخلاقية أيضاً بمقابل مادي يتحصلن عليه من مالك العقار والقائمين على إدارة المكان.
كما اعترف باقي المتهمين بنشاطهم الغير قانوني والمنافي للآداب العامة، داخل النادي، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى جهات التحقيق.
والجدير بالذكر أن تحريات مباحث الآداب المصرية، ألقت القبض قبل شهرين تقريباً على شبكة ممائلة تعمل في أعمال غير أخلاقية داخل مركب على كورنيش النيل في الجيزة، وكانت زعيمة الشبكة تستدرج الفتيات القاصرات لـ”ممارسة الرذيلة” مع أثرياء لقاء حصولهن على مبالغ مالية.
المصدر: stepvideograph
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