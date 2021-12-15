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منوعات
تذكرة صالحة للأكل... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
15-12-2021
|
10:00
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أصدرت شركة BVG التي تدير وسائل النقل العام في العاصمة الألمانية برلين "تذكرة القنب" الصالحة للأكل، والتي تقول على سبيل المزاح إنها قد تساعد لتخفيف ضغوط السفر في أعياد الميلاد.
وتشتهر شركة النقل بالحملات الترويجية الخادعة، وتستغل هذه الحملة الأنباء الواردة من الائتلاف الألماني الجديد بأن ألمانيا قد تصبح أول دولة أوروبية تقنن الحشيش وتسمح ببيعه لأغراض ترفيهية.
وقال المتحدث باسم الشركة جانيس شوينتو: "بالطبع تلمع السعادة في العيون مع استقبال كل هذا"، مضيفا أن الرسالة التي يبعثون بها عبر التذكرة مفادها "في فترة عيد الميلاد المليئة بالضغوط، استخدموا الحافلات أو مترو الأنفاق".
وتقول الشركة إن تذكرتها مصنوعة من ورق صالح للأكل مرشوش بزيت القنب، المستخرج من بذور القنب "ويعتقد أن له تأثيرا مهدئا"، ولا تحتوي على مواد ممنوعة.
ولا يحتوي زيت القنب المستخدم في التذاكر على مادة كانابيديول أو تتراهيدروكابينول، وهو المركب الكيميائي ذو التأثير المخدر.
وقال شوينتو :"نقول بوضوح تام إن أي شخص يريد استخدام التذكرة كتذكرة (ركوب) فعلية، يرجى فقط مضغها أو أكلها بعد انتهاء الرحلة لأن قضم قطعة منها سيجعلها غير صالحة للاستخدام".
(رويترز)
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