12 علامة تشير الى أنك تمتلك شخصية المحامي... تعرف اليها

2- مُبدع"المحامي" ذو شخصية مبدعة للغاية حيث يجد فرحا وسعادة في مساعيه الفنية، وغالبا ما يجد نفسه منخرطا في مسارات إبداعية، ويجد غبطة في التفكير بطرق مختلفة أو خارجة عن المألوف.3- ذو نظرة ثاقبةبفضل طبيعته المتعاطفة للغاية، يكون صاحب شخصية "المحامي" أيضا ذا بصيرة ونظرة ثاقبة، وعادة ما يمكنه رؤية المواقف من منظور مختلف مما يتيح له إعطاء رأي عميق وسديد حول العديد من الأشياء.4- محكوم بالهدففي كثير من الأحيان يحاول "المحامي" وضع هدف أو البحث عن تحقيق غرض معين خلال حياته، وطوال سنين عمره يسعى وراء الوصول لهذا الهدف بشتى الطرق، من خلال هواياته ومساره المهني وحتى تفاصيل حياته الشخصية.5- أصيل ومخلصيكون "المحامي" رفيقا مخلصا وشديد العناية حينما يكون محاطا بالأشخاص المناسبين، كما يتسم بدفء المشاعر والحماس وعادة ما لا يطلب الكثير من الاهتمام من الأشخاص الذين يحبهم بل يحتاج فقط معرفة أنهم موجودون من أجله.6- يشعر أنه مختلفيشعر "المحامي" في أعماقه أنه شخص مختلف عن الآخرين. ولسبب وجيه هو امتلاكه إحدى أندر الشخصيات على الإطلاق، فإنه يعد بالتأكيد شخصا مختلفا عن غيره.7- يكون وحيدا في الغالببسبب طبيعته يمكن لصاحب شخصية "المحامي" أن يكون منعزلا حينما لا يجد من يتطابق معه، وقد ينتهي به الأمر إلى العيش وحيدا لأنه بطبعه يستمتع بوقته حينما يكون بمفرده على عكس الآخرين.8- يتبنى بالحياة نهج "كل شيء أو لا شيء"يمكن أن يكون "المحامي" شديد الجدية حينما يتعلق الأمر بهدفه واهتماماته مما يجعله مثاليا للغاية. وبسبب ذلك فإنه يختار مقاربة الكل أو لا شيء خلال سنوات عمره.9- يؤثر على نفسهيهتم صاحب شخصية "المحامي" بشكل كبير بالصالح العام، بل ويضع أحيانا احتياجاته الخاصة جانبا خدمة لاحتياجات الآخرين. ويمكن لطبيعته غير الأنانية هذه أن تشعره في كثير من الأحيان بالرضا، خاصة إذا لم يضع لها حدودا منطقية.10- حساس للنقدقد تتمثل إحدى نقاط الضعف الرئيسية في شخصية "المحامي" في كونه ذا حساسية شديدة للنقد، وهو أمر أكيد للغاية خاصة حينما يتساءل الناس أو يتعرضون لمبادئه.11 – لا ينفتح على أي شخصبسبب خصوصيته العالية قد ينغلق "المحامي" على نفسه ويتجنب الانفتاح على الآخرين. جزء من السبب يعود -وفق تصنيف "مؤشر مايرز وبريغز"- إلى أنه قد يشعر أحيانا وكأنه يشكل عبئا على الآخرين.12- مثالي أحياناالسمة الرئيسية المتكررة بين ذوي شخصية "المحامي" هي حقيقة أنهم أشخاص مثاليون، يضطرون في كثير من الأحيان إلى تقسيم مهامهم إلى خطوات صغيرة، وإذا لم يتمكنوا من إنجاز مهمة أو تحقيق رؤية شخصية يزيد احتمال إصابتهم بالإحباط.