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منوعات
إبنة الـ7 سنوات تحضّر الكوكايين لتبيعه أمها وجدتها
Lebanon 24
15-12-2021
|
05:49
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أفادت وسائل إعلام إيطالية، أن فتاة تبلغ من العمر سبع سنوات، تصنع جرعات من مادة الكوكايين لتبيعها أمها وجدتها اللتان سُجنتا.
وكشف التحقيق أن الفتاة ترافق أمها في جولة البيع بالسيارة لتلعب دور المراقب، بحسب فرانس برس.
يشار إلى أنه يمكن أن تكسب الأم والجدة ما يصل إلى 2000 يورو يومياً من خلال هذه العملية.
وقُبض على الاثنتين مع 6 أشخاص خلال حملة نفذتها الشرطة في منطقة روما.
كما تجري محاكمتهما بتهم الاتجار بالمخدرات، وغسل الأموال، واستغلال القصّر، وفق النيابة العامة.
المصدر: العربية
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