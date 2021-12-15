توقعات الأبراج الأسبوع الثالث من كانون الاول 2021

ماذا يحمل الأسبوع الثالث لشهر كانون الاول2021 من توقعات للأبراج؟! وهل سيشهد البعض انفراجات وتغيرات جذرية سواء على الصعيد المهني أو العاطفي؟! لمعرفة المزيد حول توقعات الأبراج للأسبوع الثالث من الشهر الجاري، اليكم هذا التقرير من مجلة "سيدتي".

برج الحملالعمل: "الشمس" و"المريخ" بمنزل الحظ يمنحانك في العمل طاقة وسرعة بديهة. تقوم بواجبك وتجتهد وتستطيع أن تتغلب على كل العراقيل وتحرز تقدماً. فقط الإثنين والثلاثاء: انتبه لخطواتك المهنية، وراجع حساباتك، لا تغامر ولا تهمل صحتك.الحب: رغم معاكسة "فينوس" و"عطارد" تظهر هذا الأسبوع انسجاماً ووداً في معاملاتك، وفي الأفق اجتماعات عائلية دافئة.تجاهل الاستفزاز ولا تستسلم للغضب، وقم بواجباتك العائلية بدون تذمر.برج الثورالعمل: الإثنين والثلاثاء والجمعة: تحقق مكاسب مالية، وتنجز مهام عملك على أكمل وجه، وتجد حلاً للمشاكل. فقط السبت والأحد والأربعاء والخميس: قد يكون جدول أعمالك مشحوناً، والضغوط المهنية تشغلك، وعليك أن تتروى في اتخاذ قراراتك، في هذه الأوقات. حاول أن تسترخي لتتصرّف بحكمة.الحب: تعيش المشاعر التي ترجوها مع من تحب رغم تراجع "فينوس". يمنحك "القمر" ميلاً للرومانسية وللتعامل بود مع الأحباب.برج الجوزاءالعمل: "الشمس" و"المريخ" بمواجهة برجك، وقد يؤدي ذلك لضغوط أو تأجيل أو ضياع حقوق. الاستفزازات مستمرة، وعليك أن تتجنّب أي جدال ممكن أن يجرك للصدام، وراهن على السبت والأربعاء والخميس لتتقدم أعمالك.الحب: تحقق المعادلة الصعبة. تفرض وجهة نظرك وتكسب الإعجاب، ما عدا ذلك تأنّ في أقوالك وقاوم التشوش، وإذا كنت متزوجاً حاول أن تتقبّل اختلاف الإيقاع ووجهات النظر مع شريك حياتك.برج السرطانالعمل: "عطارد" بمواجهة برجك وعليك أن تتحكّم في ردود أفعالك، وتدرس جيداً قبل توقيع الأوراق والعقود.الجب: تراجع "فينوس" بمواجهتك قد يتسبّب في بعض الخلافات مع الأحباب والأصحاب. كن مستعداً للتسامح والتعامل بمرونة، وابتعد عن ردود الأفعال العنيفة، ومع ذلك الإثنين والثلاثاء والجمعة: يحالفك الحظ وتحقق تقدماً ملموساً، وتوظف جهودك في اتجاه سليم، وحينئذٍ يمدك "القمر" بالسِحر والقوة العاطفية.برج الأسدالعمل: "الشمس" و"المريخ" داعمان مهنياً والوقت مناسب للانتهاء من مسائل معلقة. لا تتردد في المضي قدماً نحو إيجاد حلول لها. لا تحبط إذا تعقدت بعض الأمور. اهدأ وكن لبقاً، وحاول أن تضاعف تركيزك تفاديا للأخطاء.الحب: تستمتع بالحب وتتواصل بود مع الجميع، فقط الإثنين والثلاثاء والجمعة: كن كتوماً ومتواضعاً. تجنب التشنج، وتذكر أن هناك خيطا ًرفيعا بين الإصرار والعناد.برج العذراءالعمل: الإثنين والثلاثاء والجمعة: يمنحك "القمر" قدرة على التفاوض والإقناع، وقد تنفتح أمامك أبواب الحظ في كل نشاط تنجزه. الأربعاء والخميس: انتبه لأقوالك وحافظ على السرية والكتمان.الحب: "عطارد" بمنزل الحب يعدك بالكثير عاطفياً واجتماعياً. تتمتع بالحيوية في التعامل مع الآخرين وتؤثر فيمن حولك. فقط السبت والأحد: اعتنِ بخطواتك وقم جيداً بواجباتك، ولا تتسرعّ في ردود أفعالك مع الأهل.برج الميزانالعمل: "الشمس" و"المريخ" بمنزل العلاقات.. تبدو أكثر تفاؤلاً وإقبالاً على الحياة، وقد تحول الأحلام لواقع، وتحصل على مساعدات مهنية مهمة تساعدك على حل مشاكلك. فقط الإثنين والثلاثاء والجمعة: لا تعلن خططك وتمهّل في حساباتك.الحب: رغم معاكسة "فينوس" و"عطارد"، تصر على خلق أجواء إيجابية تساعدك على تخطي الخلافات، وتغمر الكثيرين بطاقتك العاطفية. تجنّب الصوت العالي أمام أي مشكلات عائلية أو عاطفية أو اجتماعية.برج العقربالعمل: "عطارد" بمنزل العلاقات يمنحك يقظة ذهنية، وبراعة في الحديث، ويساعدك ذلك على الوصول لأهدافك.. تكمل مشوارك بنجاح، وستبدو فخوراً بإنجازاتك. فقط الأحد والأربعاء والخميس: يجب أن تضاعف تركيزك تفادياً للخسارة، ومن المهم أن تراجع أقوالك قبل التفوه بها.الحب: يمكنك أن تقضي أوقات عاطفية رائعة رغم تراجع "فينوس". هذا الأسبوع "القمر" يجعلك جذاباً وفاتناً، وتتألق بحضور أخاذ.تابعي المزيد: الأبراج الأكثر تسامحاًبرج القوسالحب: هذا الأسبوع راهن على يومي الأربعاء والخميس. حينئذٍ تتمتع بالحماس والإصرار والإرادة في العمل، تحرز نجاحاً، وتوسع دائرة أعمالك، وتبني مشروعات على أسس سليمة. فقط من السبت للثلاثاء وأيضا الجمعة: لا تغامر ماليا، وحافظ على الدقة في كل ما تقوم به من أعمال، واعتمد اللباقة والدبلوماسية.الحب: تمنحك الأفلاك ظهوراً وجاذبية، ويغبطك الكثيرون، وتحصل على كلمات الثناء والمديح.برج الجديالعمل: "عطارد" في برجك يدعمك مهنياً ومالياً. تجد من يدفعك للأمام وتحقق نتائج قياسية خاصة يوم السبت والخميس والجمعة. اعمل بعيدا عن العيون، ولا تفخر بما تنجز. اعتنِ بصحتك وسلامتك، وحاول أن تهدأ وتدير نفقاتك بحكمة..الحب: تجد السعادة العاطفية التي تبحث عنها، فقط من الأحد للأربعاء: قاوم التشوش، والتفت لأسلوب تعاملك مع المحيطين بك مراعاةً لمشاعرهم.برج الدلوالعمل: السبت والأحد والجمعة: الفرصة سانحة في العمل لتقوم بخيارات سليمة. تجمعك بالزملاء أو رؤساء العمل مناقشات تلهمك أفكاراً مفيدة لمستقبلك. فقط من الإثنين للخميس: سيطر على انفعالاتك واحمِ حقوقك، ولا تبخل على نفسك بوقت للراحة، وطوال الوقت: اعمل في صمت واحذر الخيلاء والتعالي.الحب: "المريخ" يدعم علاقاتك، ويجعلك مستعداً للمشاركة وللتعامل بمثالية. تجد راحتك مع الأصدقاء والأحباب وتنسى همومك معهم.برج الحوتالعمل: "الشمس" و"المريخ" معاكسان، قد تكون أمامك صعوبات. احترس في شئونك المالية وقراراتك المهنية، ومع ذلك الإثنين والثلاثاء والخميس: الظروف مواتية لتتقدم بمهارة نحو أهدافك. حينئذٍ الوقت مناسب لإنجاز أعمالك.الحب: "عطارد" يعدك بالحب والصداقة. قد تعيد أواصر صداقة قديمة أو تكسب صداقات، وتدهشك مواقف البعض وتعرف قيمتهم، فقط السبت والأحد والأربعاء والجمعة: ضع حداً لحساسيتك، وطوال الوقت: لا تكشف أخبارك، وتجنّب الزهو.