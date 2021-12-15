منوعات

غرامة كبيرة وعقوبة بالسجن... حطّاب قطع مئات الأشجار

Lebanon 24
15-12-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-897294-637751854459188602.jpg
Doc-P-897294-637751854459188602.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مَثُل حطّاب إسباني الثلاثاء أمام محكمة فرنسية بتهمة قطع مئات الأشجار بطريقة غير شرعية في إحدى قرى جبال البيرينيه.

ويواجه الحطّاب عقوبة السجن 24 شهرا، منها 12 شهرا مع وقف التنفيذ في حال إدانته، بالإضافة إلى غرامة قدرها 25 ألف يورو.

وقُطعت نحو مئة من أشجار البلوط المعمرة، وأكثر من 300 شجرة صنوبر بطريقة غير شرعية في الفترة الواقعة بين تشرين الثاني 2020 وشباط 2021 في بلدة بيرل ايه كاستوليه التي يراوح ارتفاعها بين 600 و2000 مترا عن سطح البحر في البيرينيه الفرنسية، ونُقلت هذه الأشجار إلى إسبانيا.

وتقدّم 21 فرنسيا متضررا بشكاوى، وتم التداول لإصدار الحكم في 15 شباط القادم، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وطالب المدعي العام بحبس رئيس الشركة 24 شهرا، منها 12 مع وقف التنفيذ، وبتوقيع غرامة عليه قدرها 25 ألف يورو (و200 ألف يورو ضد شركته)، بالإضافة إلى حظر أي نشاط حرجي لها في فرنسا، ومنح تعويض للمتضررين.

واعترف مانويل بوتيستا صاحب شركة "اكسبلواتاسيون فوريستال بوتيستا"، بـ"أخطاء"، وألقى اللوم على مقاولين أو عمال أساؤوا فهم تعليماته.

ورأى المدعي العام أن "المتهم مسؤول جنائيا عن الأعمال التي يمارسها عماله أو المقاولون الذين يتعاملون معه".

ويقطع بوتيستا الغابات في فرنسا منذ العام 2009، من خلال توقيع عقود مع أصحاب أراض، قبل بيعها إلى مناشر في إسبانيا.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2021-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2021-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2021-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2021-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2021-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2021-12-15
13:08 | 2021-12-15
12:45 | 2021-12-15
12:09 | 2021-12-15
12:00 | 2021-12-15
10:10 | 2021-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website