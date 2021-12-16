حادث مأساوي...قتلى بحادث تحطم طائرة!

لقي تسعة أشخاص مصرعهم، الأربعاء، في تحطم طائرة ركاب كانت بصدد القيام برحلة بين سانتو دومينغو، عاصمة جمهورية الدومينيكان، ومدينة ميامي الأميركية، بحسب ما أعلنت شركة هيليدوسا المالكة للطائرة.



وقالت الشركة في بيان إنه "ببالغ الأسف تعلن هيليدوسا أن إحدى طائراتها تعرضت لحادث مأساوي في مطار لاس أميركاس (مطار سانتو دومينغو) أسفر عن مقتل جميع ركاب الطائرة وأفراد طاقمها".