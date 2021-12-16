شاب يدخل موسوعة "غينيس"...والسبب غريب! (صورة)

تمكن مراهق من ولاية مينيسوتا من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية من بوابة فمه الكبير.





ودخل إسحاق جونسون، البالغ من العمر 21 عاما، موسوعة غينيس، بعدما استطاع فتح فمه على مدى 10 سنتيمترات.



وتعليقا على فوزه باللقب، قال جونسون: "أعتقد أن فمي ينمو مع تقدمي في العمر"، حسبما نقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء.





واختتم حديثه قائلا: "أشعر بأني محظوظ لامتلاكي فما كبيرا بشكل طبيعي". وأضاف جونسون: "تلقيت دعوة للظهور في برنامج تلفزيوني يتم إعداده ليعرض العام القادم حول أغرب الأرقام القياسية".واختتم حديثه قائلا: "أشعر بأني محظوظ لامتلاكي فما كبيرا بشكل طبيعي".