هذه الأبراج غامضة وكتومة.. هل أنت من بينها؟

العديد من العلاقات الإنسانية لا تستمر طويلًا، فهناك شخصيات غامضة ليس من السهل فهمها أو التأقلم معها، وهناك رأي آخر يقول أن الشخصية الغامضة هي من تملك جاذبية وقبولًا أكبر؛ لأنها تجعل الناس يرغبون في محاولة التقرّب منها، ومعرفة سرّ غموضها. ومن الواضح أن الكثير من الناس يتفقون على أن الشخصية الغامضة ليست شخصية سلبية أبدًا، بل على العكس هي شخصية جيدة ومفيدة لأصحابها ممن لا يحبون أن تكون شخصياتهم تقليدية، فهم يبنون شخصيتهم بطريقتهم الخاصة، ويفكرون بالطريقة التي تناسبهم.

تعرفوا إلى أكثر الأبراج غموضًا عن غيرها نتيجة تأثير علم الفلك على طباع هذه الشخصيات بشكل واضح:

برج الثور

يميل مولود الثور دائمًا إلى الاستقلالية والانفراد في تصرفاته وآراءه ولبسه، وتراه شخصًا ذات توجهات متعددة، وهو شخص مثله مثل اللغز وكأن الشخصية بوجودها أمامك تفرض عليك خوض التحدي لكشف أسرارها ومعرفة حقيقتها التي يجهلها الآخرين. محبوب للغاية ودائمًا الأفراد الذين حوله مشدودين للقائه.





يعمل في صمت، فكثير الكلام، ودائماً ما يقول بأنه سيفعل ولا يفعل، لذلك هو غالبًا ما يكون مبدعًا لأنه لا يتكلم كثيرًا بل يفكر كثيرًا، ولا يتردّد بل يفعل ما يجب عليه أن يفعله.

برج العذراء

شخصية مستمعة. إلا أنه من الأبراج الكتومة التي لا تفصح عن حياتها الخاصة حتى للأشخاص المقرّبين. يتميّز بالهدوء، فتجده لا ينفعل، ويتحكّم في نفسه جيدًا حتى عند مواجهة أمور صعبة، لا يتصرّف إلا بكل هدوء وبعد تفكير جيد بالأمر.

لا يرغب بالحديث مطولًا، قليل الكلام، يختصر حديثه مع الآخرين قدر الإمكان، يحاول أن يحتفظ بالجزء الأكبر من المعلومات والآراء لنفسه، ويكره أن يكون مكشوفًا وصريحًا في كلامه، فاحتفاظه بأسراره الخاصة من أهم مميزات شخصيته الغامضة.

لا يستطيع العمل مع جماعات، لأن العمل الجماعي يتطلب وجود وضوح بين الشخصيات التي تعمل مع بعضها، وهذا ما يفتقر إليه برج العذراء. لذلك يفضِل أن يعمل لوحده ويبدع فيما يعمله، واستخدام كافة المهارات التي يتيحها له الغموض للتركيز في عمله وإنجاحه.

برج الميزان

قد يظن البعض بأنه غريب الأطوار، لا يحب إظهار أهدافه وأحلامه التي يريد الوصول إليها. يتميز بالهدوء والحكمة في آرائه، كما يتعامل بعقلانية مع أصعب الأمور ويتقن إيجاد الحلول السريعة والصائبة لجميع المشكلات التي تواجهه. وهو غالبًا الأقل عرضة للخلافات مع الآخرين. يحب العزلة في أوقات كثيرة. غير اجتماعي إلى حد ما، له عدد محدود من الأصدقاء الذين يثق بهم ويحب مجالستهم والحوار معهم، ويتحاشى التجمعات العشوائية والصداقات الكثيرة.

يتمتّع بشخصية صامتة وهو حتى عندما يتحدّث يكون غامضًا. من الصعب جدًا على الآخرين معرفة ما الذي يدور في رأسه.

برج العقرب

يبتعد دائمًا عن الأفكار التقليدية الروتينية المتداولة، لا يحب تكرار الأمور الشائعة والمملة. هو شخص مميّز في أفكاره، ويسعى للتجديد والتحديث والتغيير المستمر الذي يجعل منه شخصًا جذّابًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

التروي والتفكير العميق من أهم صفاته، يتصرّف في حياته بطريقة مميزة غير مألوفة ومتوقعة من الآخرين؛ لأنه يتكلم ويتصرف بعد تفكير عميق ودراسة للأمور والمعطيات، فلا يتلفظ بكلمات غير مدروسة أو عشوائية، لأنه ليس من الشخصيات المتسرّعة أو غير المنضبطة. لذا تراه يذهل معارفه وأصدقائه بردّات فعله، وتحكمه في انفعالاته، ورزانته في تصرفاته وحركاته.

برج الجدي

يمتلك دقة الحدس وقوة الملاحظة، يستعيض عن كثرة الكلام بزيادة التركيز البصري والسمعي على الأشياء من حوله، ويدقق في كل كبيرة وصغيرة تجري بمحيطه في المنزل أو في العمل، فهو الأقدر على تحليل الأمور بحذافيرها بسرعة وفهم عميق.

يعرف بحبه لإخفاء الحقائق، ويتعمد إخفاء أحاسيسه ومشاعره، سلبية كانت او إيجابية إذ لا يعبر عن غضبه او سعادته، حبه او كراهيته. لا يشارك من حوله بأفكاره وما يجول في خاطره، يفضّل دائمًا إبقائها لنفسه، يخفي أسراره عن الناس.

برج الدلو

كتوم إلى حد ما، لا يعبّر عما بداخله مهما كانت أسبابه، حيث أنه مصدر إيجابية لمن حوله. يعتبر من الأبراج التي تسمع وتركّز وتسجّل في عقلها، ولكن من الصعب جدًا اختراق ما في داخله؛ لأنه لا يطلق ما في رأسه ولا يظهر أي نوع من المشاعر. يتمتّع بشخصية غامضة وفريدة من نوعها وهو يفصل نفسه عن كل ما يدور حوله. يستطيع الحكم على الناس وتحليل شخصياتهم منذ أول لقاء. ولذا يظن الناس بأنه يفهم ما بداخلهم، ما يجعلهم يلتصقون به.

يظن الناس بأن لديه حدس عال قبل حدوث الأمر، ولكن في الحقيقة هو يعرف التحليل وفق المعطيات والمعادلات التي تحدث.

برج الحوت

يعيش برج الحوت في عالمه الخاص ومن الصعب جدًا اختراق عالمه؛ لأنه يتمتّع بغموض كبير يمنع الآخرين من معرفة ما يدور في عقله. لا يمكنك معرفة ما يخطط له ولا يمكنك اكتشاف الكثير عن حياته الخاصة لأنه قليل الكلام.

صفاته المميزة التي يتمتع بها، تخوله لأن يكون شخصًا مبدعًا، فهو قليل الكلام، وقوي الملاحظة وحاد النظر. وهذا يجعله يبحث عن زوايا الإبداع من حوله ويلتقطها ويفكر فيها، فينتج عن ذلك القيام بأمور مفيدة وهامة.

من المعروف عنه أنه متحفظ للغاية وهو لا يبوح أبدًا بالأسرار التي تخصّه كونه شخصية صامتة وحذرة. وعلى الرغم من أنه يستغرق بعض الوقت للتقرّب من الآخرين والإنفتاح لهم، إلا أنه من الأبراج الإجتماعية ولكن ضمن الحدود.