هذا ما يحمله عام 2022 لمواليد برج الجوزاء بحسب توقعات ماغي فرح

كيف سيكون العام 2022، وهل يُعتبر عام جيد بالنسبة لمولود برج الجوزاء؟ وما هي التغييرات التي قد تحصل، وهل سيكون هناك الكثير من الحركة والتطورات والحظوظ على كل الأصعدة؟

اكتشفوا ماذا يحمل العام 2022، من أحداث ومفاجآت سارة لمواليد برج الجوزاء على كل الأصعدة، وفقاً لتوقعات ماغي فرح.

برج الجوزاء

تُعد هذه السنة أفضل من السنة الماضية، هي سنة العبور إلى مصير جديد، وسنة جيدة وتكون واعدة جداً بين أيار وتشرين الأول، بسبب إنتقال جوبيتور إلى برج الحمل الذي جعلك أكثر إيجابية ويُحمّلك آمال كثيرة. يكون عام 2022 مثالي بمواقع ساتورن وفينوس وكواكب أخرى، والجدير بالقول أنَّ كوكب مارس يستقر إستثنائياً في برجك إبتداءً من 21 آب حتى آواخر السنة ويُشكّل مفترق طريق ويُشير للكثير من التطورات والتغييرات التي تحصل وقد يكون مصيراً جديداً وربما سفر او إرتباط مهني أو زواج أو منصب.

التوقعات المهنية لبرج الجوزاء للعام 2022

تتطور أوضاعك المهنية بشكل لافت وتتحسن شروط العمل وتزداد ثقة في النفس، وتستفيد في بداية السنة من بعض الفرص التي تتعلق بالخارج، وقد تتولى منصباً أو تُقبل على عمل جديد. يُشكل شهر آذار فترة ذهبية للإنطلاق أو للحصول على جديد بوجود فينوس ومارس في برج الدلو. يُبشرك الفلك في الوقت هذا بأجواء مناسبة جداً ويحمل لك المفاجآت. يبتسم الحظ لك على الصعيد المهني ويدعوك إلى الهدوء والتروّي في أول شهرين من السنة الجديدة. تخوض في السنة هذه ميادين جديدة وتُطور اوضاعك بشكل لافت جداً وتزيد من عائداتك وأرباحك.

التوقعات العاطفية لبرج الجوزاء للعام 2022

يتسلط الضوء في عام 2022 على الشأن العاطفي، وقد يدخل جديداً في حياتك، أو قد ترتب أوضاعك على أثر لقاء أو قرار يُتخذ في السنة هذه. يُعاكس كوكب مارس برجك في الشهر الأول ويجعلك مشككاً قليلاً وغير مطمئن للأمور التي تحصل ومن ثم تتبدل الأوضاع في شهر آذار عندما يلتقي كوكب فينوس مع كوكب مارس في برج الدلو، فتعود الأمور إلى نصابها. يحمل شهر آب أفراحاً كثيرة على الصعيد العاطفي ويُخيم الحب على حياتك، وتشعر بالسعادة في الفترة هذه. يُسرّع كوكب جوبيتور الإتصالات والخطوات بين 11 أيار و29 تشرين الأول، فيكون الحظ إلى جانبك وتأخذ قرارات مهمة في آواخر شهر أيار وبداية شهر تموز، بسبب إلتقاء كوكب مارس مع جوبيتور في برج الحمل وهذا يعني تغيير كبير يحصل في حياتك الإجتماعية وقرارات إستثنائية وربما ربح لقضية غالية على قلبك. تُجسد أحلامك لكن مطلوب منك الحكمة في التصرف والهدوء وإعتماد الواقعية خاصةً في شهر نيسان. قد تحمل الأشهر الثلاثة الأخيرة تطور مهم على الصعيد الشخصي أو المهني او ربما تُقرر الإرتباط. يبدو انَّ التأثيرات الفلكية إستثنائية وتغرف من ينابيع الحب الكبير وحتى لو مررت في بعض الإشكالات التي ستعالجها بسرعة. توقّع المفاجآت على كل الأصعدة وتسوية لمشكلة ماضية تعود وتظهر من جديد في حياتك. تكون الفرص مهمة جداً إبتداءً من شهر آذار وقد تُسافر في الوقت هذا وتبدأ بشيئاً جديداً. يُشكّل شهر حزيران يونيو مفترق طريق على الصعيد الشخصي والعائلي، فتقع في الغرام أو تلتقي مع شخص يُحرّك مشاعرك ويُحيرك في الوقت نفسه، وقد يحوم الحب حولك أو يزورك في وقت لم تتوقعه. يحمل لك شهر تشرين الأول لقاء إستثنائي ويجعلك تُفكر إما في الزواج أو في تغيير مهم في حياتك. قد تتناقض الأمور قليلاً على الصعيد الصحي بين تأثيرات جوبيتور في الحوت وتأثيراته في الحمل بين 11 أيار و28 تشرين الأول، وتكون تأثيراته جيدة إجمالاً؛ في الحوت يُشعرك ببعض الإحباط بينما يُحفزك الحمل في القيام في نشاطات كثيرة ويُعزز وضعك الصحي.