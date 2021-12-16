قبل نهاية العام.. إليكم توقعات ماغي فرح المهنية والعاطفية للابراج للاسبوع الثالث من كانون الأول

ماذا يحمل الأسبوع الثالث من شهر كانون الأول من أخبار سارة، وما هي أهم الأحداث المنتظرة التي ستواجه الأبراج، وهل ستأتي العديد من الفرص لإجراء تغيير في علاقاتهم المهنية والمالية والعاطفية؟

إليكم أبرز التوقعات المهنية والمالية والعاطفية من الإعلامية وخبيرة الأبراج ماغي فرح للأبراج.

برج الحمل

يُعد يوم الخميس 16 والجمعة 17، فترة جيدة للإستثمارات المالية. تدعمك الأفلاك وتدعوك إلى عدم إتخاذ قرارات في الشأن المالي بعد تاريخ 19. كن متحفظاً وحاول ألا تصدق أكاذيب كثيرة بين 20 و21، ولا تُعلّق أهمية على بعض الأحداث.

عاطفيا: تُعتبر بداية الأسبوع الثالث من شهر كانون الأول جيدة ويُكتب الحظ لأي علاقة تبدأ في الفترة الواقعة بين 15 و16. قد تُقدم على مبادرة معينة أو ترتبط بشيء جديد.

برج الثور

تُبرز مواهبك وتكسب التأييد أيضاً وتتفادى بعض المآزق التي يحاول الآخرون زجُّك فيها وتتصرف بطريقة مُلفتة، فتكون مرتاحاً بإعلانات تُقدم عليها أو بتفسير لعمل غالي على قلبك بين الجمعة 17 والسبت 18، ويكون هناك ترويجاً مهماً. تمر بوقت ملائم بين الأحد 19 والإثنين 20 إذا كنت تعمل مع بعض الفرقاء.

عاطفيا: تبدأ الأسبوع بأيام جيدة وتستمر حتى يوم الخميس 16. تشعر بالراحة وتجد نفسك في موقع أفضل. تكون الأمور جيدة على الصعيد الشخصي، وقد تعقد صداقات أو علاقة عاطفية إذا كنت عازباً.

برج الجوزاء

تتبلور الأفكار التي تخدم مشاريعك يوم الأربعاء 15 والخميس 16، وقد تأخذك إلى بعض الأحداث المميزة. تكون الحركة مهمة جداً خلال هذين اليومين، كما أنّ السفر وارد جداً. إذا أردت القيام في مبادرة أو الإصغاء إلى بعض الآراء وتبادلها مع فئات نافذة فيُعتبر يوم الجمعة 17 والسبت 18، يومان مناسبان وتكون المحادثات خلالهما جيدة جداً. راجع حساباتك فقد يطرأ أمراً يدفع أعمالك نحو الأفضل. وعليك أن تكون منفتحاً إذا تعلقت بعض الأعمال مع أشخاص، وممنوع القطيعة في الوقت هذا، فقد تُقدم على عملية بنّاءة في الفترة هذه.

عاطفيا: تعرف لقاءً عاطفياً جيد جداً، وتُحاول أن تتفاهم مع الأشخاص الغاليين على قلبك خاصةً السبت 18.

برج السرطان

راهن على الأيام الواقعة بين 19 و يوم الثلثاء 21، لأنك ستكون قادرا على كسب تأييد لقضية أو الحصول على موافقة تبحث عنها، أو جذب بعض الإستثمارات وأصحاب النفوذ لقضيتك.

عاطفيا: إياك أن تهمل بعض التفاصيل إعتباراً من يوم الثلثاء 21. لا تسمح لأحد أن يُضللك في آخر الأسبوع هذا وفي بداية الاسبوع المقبل. أنت أمام تغييرات آتية وقد تكون مهمة جداً في الأسبوع هذا.

برج الأسد

إذا أردت النجاح والتوصل لأهداف ملموسة، فنظّم اوراقك ورتب أمورك بعناية واعمل بعناء كبير بين يوم الإثنين 20 والثلثاء 21. في هذين اليومين ممنوع تضييع الوقت أو ممنوع الفوضى ولا تجعل هذه الفوضى تُخيّم عليك، واطلب دائماً براهين وإيصالات. ما زال جوبيتور واقفاً بالمرصاد وقد تبرز أنيابه إبتداءً من تاريخ 20، لذا عليك الإنتباه والتصرف بشجاعة وإستقامة حتى لا يتعدى عليك البعض.

عاطفيا: تُمارس جاذبية كبرى في بداية الأسبوع هذا، رغم أنّ الفترة هذه تكون دقيقة جداً وتحمل بعض التوتر، لكن مبادلتك للأحاديث مع بعض الأطراف ومداخلاتك في الوقت المناسب تتم لمصلحتك لأنّ جاذبيتك قوية وإذا شعرت بصعوبة إلعب دور الشخص القادر على لفت الأنظار وجذب الموافقة والإهتمام. قد يُولد حب في حياتك أو علاقة جديدة في هذه الأثناء إذا كنت خالي القلب.

برج العذراء

تُظهر عن كفاءة في اليومين الأولين، وتبرع وتُحلّق وتتألق وتكون أنت النجم. الفترة هذه مناسبة جداً لطرح مواضيع أساسية وكسب التأييد. تكون قدراتك كبيرة في هذه الأثناء وتُصادف طرف مهم جداً وظرف جيد لتفعيل هذه القدرات. تستطيع التفكير في مشاريع وتغيير وإنفتاح إبتداءً من الإثنين 20، لكن إدرس التفاصيل والأرقام ولا تهمل أي شيء حتى لا يتم إحراجك من الطرف الآخر المُفاوض وكن على إستعداد لكل شيء.

عاطفيا: إذا شعرت ببعض التأخير بين الجمعة 17 والسبت 18، فلا تيأس لأنّ الأمور ستعود إلى مجراها الطبيعي فيما بعد.

برج الميزان

حاول الإبتعاد عن الأضواء. اذا كنت ترغب بالإقدام على أي شيء فالأفضل أن يتم بسرية تامة مع عدم الإعلان عن مشاريعك. حافظ على تكتمك طوال الفترة هذه وحتى آخر الشهر. إنتبه من بعض المتطفلين اللذين يحسدونك بكل بساطة ويُسبب حسدهم الأذى لك. وقد يحاول البعض الحصول على بعض المعلومات لذا كن حذراً من إعطائهم أية أجوبة.

عاطفيا: يدعمك جوبيتور وساتورن ومارس رغم ذلك في هذه الأثناء وتحمل لك الشمس الإشراق حتى تاريخ 21. يُزودك يوم الجمعة 17 والسبت 18 بأشياء جديدة تنعشك وتفرح قلبك. أما الأفلاك فتطلب منك التأنّي وعدم زج نفسك في أي مغامرة غير محسوبة إبتداءً من الأحد 19 وحتى يوم الثلثاء 21، فهذه الأيام معاكسة جداً أو قد تُسبب لك بأذى حتى ولو كنت تمارس جاذبية قصوى.

برج العقرب

لا تقبل أي عروض أو تبدأ في مشاريع في أول يومين من الأسبوع هذا حتى تاريخ الخميس 16، لأنّ الأيام هذه دقيقة جداً وتدعوك إلى التحفظ والهدوء والصبر بعيداً عن الإشكالات. رغم ذلك تدعوك الأفلاك إلى الحكمة والوعي حتى الجمعة 17. يغمرك الفلك بحظ جيد بين الجمعة 17 والإثنين 20، حتى تُقدم على إنجازات مهمة جداً وتفرح ببعض الأعمال.

عاطفيا: تكون من المحظوظين بين الأحد 19 حتى الثلثاء 21. حاول أن تستفيد في الفترة هذه من بعض التحديات للإعلان عن جديد أو حتى لعقد زواجك مثلاً أو للإحتفال بأوضاع وظروف إيجابية. تحمل لك الفترة هذه آمال كبيرة وتوقعات إيجابية وتجعل منك شخصاً واعياً لما يحصل وتدفعك للتصرف برزانة ومسؤولية.

برج القوس

تكون إنتاجيتك في العمل جيدة جداً حتى تاريخ الثلثاء 21، ولا يستطيع أحد أن يستمهلك لأنك غير مستعد للإنتظار. وتُدرك أنّ كل ما يحصل في الفترة هذه مهم جداً، ومن يحاول فرض بعض الأمور وبعض المشاريع والإقتراحات ولمصلحة مَن تتم هذه الأمور. يكون حدسك قوي جداً في الأسبوع هذا فإتبعه وإذا شعرت أنك غير متأكد من بعض الأمور فكن متحفظاً جداً.

عاطفيا: لديك إتصالات غنية جداً ومهمة في الأسبوع هذا، ومع أنواع عديدة من الناس وتسمع عن جديد يخص بعض المقربين. حاذر من ألاعيب ومناورات وكن شفافاً جداً في مقاربتك للأمور بين الجمعة 17 والسبت 18. لا تُحمّل نفسك اكثر مما تستطيع في الفترة هذه ولا تغرق في ألاعيب قد يكون من الصعب الخروج منها. كن واضحاً ولا تحاول أن تغامر مهما كانت الأسباب أو الدوافع أو الرغبات.

برج الجدي

يُعتبر الأربعاء 15 والخميس 16، من أفضل أيام الأسبوع، ويجلبون لك الإرتياح والطمأنينة لمشروع سعيت من أجله طويلاً وتسمع عنه خبر جيد. يدعم جوبيتور مشاريعك حتى تاريخ 19، وتكون المشاريع المهنية مكللة بالنجاح كما العمليات التجارية والأوضاع الإستثمارية.

عاطفيا: قد تُقدم على إرتباط أو سفر أو تفرح في خبر يُتوّج أعمالك في النجاح. لكن حاذر من يومين وهما الأحد 19 والإثنين 20. ولا تتورط في تجربة ما ولا تضغط على الأمور لأنك قد تُصادف بعض الإعتراض والعوائق. كن متحسباً جداً حتى تاريخ 23، فالأيام الثلاثة الأخيرة من الأسبوع يحملون بعض التوتر والضيق وربما بعض المخاطر.

برج الدلو

تكون الفترة التي تمتد حتى تاريخ الخميس 16 جيدة للم الشمل وجمع أفراد العائلة والإتصالات العائلية والشخصية. وفي هذه الفترة بالتحديد تستطيع ترتيب أوضاعك لكن لا تدخل في نقاشات مهنية وكن متحفظاً. يُحالفك الحظ ويدعمك كوكب جوبيتور إبتداءً من تاريخ 20، وتزدهر النشاطات المتعلقة بالخارج. تحصل على بعض المكتسبات بين الإثنين 20 والثلثاء 21.

عاطفيا: يُعتبر الجمعة 17 والسبت 18، من أفضل أيام الشهر وتُصادف خلالهما جميلاً أو إمتناناً لك لأمر قمت به في زمن ماضي أو تتلقى مساعدة في الوقت المناسب. يبدأ كوكب فينوس بالتراجع يوم الأحد 19، ويجعلك تستعيد بعض الذكريات وتعيش حنين أو تلتقي بأصدقاء قدامى وقد تتواصل مع شخصاً غبت عنه طويلاً.

برج الحوت

تتزوّد في الثقة بالنفس وبمعنويات عالية مهما حصل في الفترة هذه. يجب أن تبذل جهود كبيرة حتى تحقق بعض الطموحات الواعدة. تسمع خبراً جيداً وترتاح إلى مسار الأيام الواقعة بين الأحد 19 والثلثاء 21. حضر نفسك للإطلاع على معلومات مهمة والإستفادة من بعض العلاقات الإجتماعية لإطلاق فكرة ناجحة ومثمرة. أنت أمام فترة إنتقالية وعليك الأخذ بعين الإعتبار كل المستجدات وتُحاول الإبتعاد عن أي قرارات إستفزازية.

عاطفيا: إنتبه ولا تسمع لبعض الآراء الحاسدة في الأسبوع هذا. قد تستاء من بعض النميمة والشائعات ولا تستسلم لليأس، وكل ما أنجزته سيُلاقي التقدير من دون أي شك وحتى لو سمعت كلاماً مزعجاً بين الأربعاء 15 والخميس 16.