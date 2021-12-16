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فضيحة في مسابقة ملكة جمال الكون... هذا ما حصل

Lebanon 24
16-12-2021 | 12:00
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أثار ظهور يوري واتانابي ممثلة اليابان، في أحد عروض مسابقة ملكة جمال الكون وعليها كيمونو بحزام مع زهرة الأقحوان، رمز العائلة الإمبراطورية، ردود فعل صاخبة في مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر الكثير من المستخدمين غير الراضين عن صورة الفتاة، فشلها في الفوز بمثابة "إهانة لليابان".

فستان ممثلة اليابان، كان من تصميم الإسرائيلي أفياد أريك هيرمان. وقام هيرمان بعرض الفستان لأول مرة، على قناته على YouTube في نهاية شهر نوفمبر.

وقال المصمم الإسرائيلي: "بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين اليابان وإسرائيل، نلت شرف تصميم الزي الوطني لممثلة اليابان في مسابقة ملكة جمال الكون. ويهدف هذا الزي للترويج للموضة المذهلة في منطقة هاراجوكو اليابانية، وكذلك تكريما للفائزة في مسابقة الأغنية الأوروبية، نيتا التي كرمت الثقافة اليابانية بظهورها مرتدية الكيمونو على المسرح العالمي".

تسبب ظهور ممثلة اليابان بهذا الزي، في ردود فعل متباينة من المستخدمين. وأشاد بعضهم بالمصمم لشجاعته، لكن معظمهم انتقد تصميمه المذكور.

وشدد أحد المستخدمين على أن "الشخص الذي صمم الفستان، يجهل اليابان. معرفة ثقافة الدول الأخرى واحترام الآخرين هو أساس كل شيء".

وقال آخر: "زهرة الأقحوان هي رمز للعائلة الإمبراطورية ولا تستخدم بهذا الشكل. في رأيي، قد يجد بعض الأشخاص هذه الصورة مهينة لليابان".

وأعرب مستخدمون آخرون عن رأي مفاده أن صورة المتسابقة اليابانية، هي "إسقاط مجنون لكيفية رؤية اليابان في ما يسمى بالمجتمع الغربي".
( نوفوستي)

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