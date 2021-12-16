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مصري يشعل مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

Lebanon 24
16-12-2021 | 14:00
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في الوقت الذي تزكم فيه أخبار قضايا الفساد أنوف المصريين، سواء المؤكد منها مثل قضية مسؤولي وزارة الصحة ورئيس جامعة دمنهور، أو محل الجدل مثل التسريب الذي نشره اليوتيوبر الشهير عبد الله الشريف قبل أيام وكذبته وزارة الداخلية أمس الثلاثاء، ينجح الفقراء دائما في هز قلوب الناس بحرصهم على تحرّي الحلال في أرزاقهم مهما كانت المبالغ التي يحصلون عليها قليلة أو كثيرة.

فقير جديد استولى على قلوب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد إصراره على التحقق من كون المبلغ الذي حصل عليه في أحد مسابقات اليوتيوب -يقترب من 200 دولار- حلالا لا حرام فيه، وأثارت دموع الرجل البسيط فرحة بالمبلغ موجة واسعة من التعاطف معه.

الرجل البسيط ظهر مع اليوتيوبر أحمد رأفت في إحدى حلقاته "مذيع الشارع" التي يقدم فيها مساعدات للبسطاء بشكل غير مباشر عبر جوائز لمن يجيب عن أسئلة سهلة.
 



حلال يا ولد عمي؟
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي انتشارا واسعا لمقطع الفيديو وسط إعجاب من خوف الرجل الشديد أن يكون هذا المبلغ البسيط حراما، في الوقت الذي لا يستحي فيه بعض المسؤولين من الحصول على رشاوى بالملايين، وفق قضايا كشف عنها الإعلام المحلي في الأيام الأخيرة.

وأكد عدد من رواد المواقع أن هذا الرجل نموذج للرضا بالقليل، داعين أصحاب الثروات للاقتداء به والرضا بما قسم الله لهم من رزق واسع وعدم الاستهانة به.

ولم يخل الأمر من تشكيك البعض في صحة الفيديو، والزعم أنه تمثيل محض مثل العديد من الفيديوهات المشابهة، واعتراض بعضهم على استخدام دموع البسطاء لزيادة المشاهدات وعائد الفيديوهات على مواقع التواصل.
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