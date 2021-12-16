14
o
بيروت
15
o
طرابلس
12
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
10
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
مصري يشعل مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)
Lebanon 24
16-12-2021
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في الوقت الذي تزكم فيه أخبار قضايا الفساد أنوف المصريين، سواء المؤكد منها مثل قضية مسؤولي وزارة الصحة ورئيس جامعة دمنهور، أو محل الجدل مثل التسريب الذي نشره اليوتيوبر الشهير عبد الله الشريف قبل أيام وكذبته وزارة الداخلية أمس الثلاثاء، ينجح الفقراء دائما في هز قلوب الناس بحرصهم على تحرّي الحلال في أرزاقهم مهما كانت المبالغ التي يحصلون عليها قليلة أو كثيرة.
فقير جديد استولى على قلوب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد إصراره على التحقق من كون المبلغ الذي حصل عليه في أحد مسابقات اليوتيوب -يقترب من 200 دولار- حلالا لا حرام فيه، وأثارت دموع الرجل البسيط فرحة بالمبلغ موجة واسعة من التعاطف معه.
الرجل البسيط ظهر مع اليوتيوبر أحمد رأفت في إحدى حلقاته "مذيع الشارع" التي يقدم فيها مساعدات للبسطاء بشكل غير مباشر عبر جوائز لمن يجيب عن أسئلة سهلة.
حلال يا ولد عمي؟
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي انتشارا واسعا لمقطع الفيديو وسط إعجاب من خوف الرجل الشديد أن يكون هذا المبلغ البسيط حراما، في الوقت الذي لا يستحي فيه بعض المسؤولين من الحصول على رشاوى بالملايين، وفق قضايا كشف عنها الإعلام المحلي في الأيام الأخيرة.
وأكد عدد من رواد المواقع أن هذا الرجل نموذج للرضا بالقليل، داعين أصحاب الثروات للاقتداء به والرضا بما قسم الله لهم من رزق واسع وعدم الاستهانة به.
ولم يخل الأمر من تشكيك البعض في صحة الفيديو، والزعم أنه تمثيل محض مثل العديد من الفيديوهات المشابهة، واعتراض بعضهم على استخدام دموع البسطاء لزيادة المشاهدات وعائد الفيديوهات على مواقع التواصل.
تابع
الأكثر قراءة
هذه الأبراج غامضة وكتومة.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج غامضة وكتومة.. هل أنت من بينها؟
00:31 | 2021-12-16
16/12/2021 12:31:53
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية مشبوهة رفعت سعر الدولار.. حقائق تُكشف للمرة الاولى
Lebanon 24
عملية مشبوهة رفعت سعر الدولار.. حقائق تُكشف للمرة الاولى
01:30 | 2021-12-16
16/12/2021 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" وأحداث البرج الشمالي.. تفاصيل تكشف العلاقة
Lebanon 24
"حزب الله" وأحداث البرج الشمالي.. تفاصيل تكشف العلاقة
07:00 | 2021-12-16
16/12/2021 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد.. هذا ما سجله صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد.. هذا ما سجله صباحا في السوق الموازية
02:07 | 2021-12-16
16/12/2021 02:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
إنخفاض ملحوظ للدولار في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إنخفاض ملحوظ للدولار في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2021-12-16
16/12/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
13:56 | 2021-12-16
رفضت الارتباط به فطعنها حتى الموت
13:51 | 2021-12-16
سياسيان يلجأن لحلبة الملاكمة لحل الخلافات السياسية (فيديو)
13:21 | 2021-12-16
حوت أحدب يبعد ابنه عن غطاس ويرسل صوتًا تحذيريًّا... (فيديو)
13:16 | 2021-12-16
جراحة نادرة من نوعها... أطباء يجرون عملية ناجحة لجنين قبل ولادته
12:47 | 2021-12-16
رجل باع أطفاله الخمسة بـ28 ألف دولار لكنه عوقب بهذا الشكل
12:06 | 2021-12-16
دولة تستأجر 300 زنزانة في هذه الجمهورية لتخفيف الاكتظاظ
فيديو
مع حكم وجمهور... سياسيان يلجأن لحلبة الملاكمة لحل الخلافات السياسية! (فيديو)
Lebanon 24
مع حكم وجمهور... سياسيان يلجأن لحلبة الملاكمة لحل الخلافات السياسية! (فيديو)
06:23 | 2021-12-16
16/12/2021 22:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بتصميم مميّز... "كيا" تُطلق سيارة "Sportage" الجديدة في الاسواق (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مميّز... "كيا" تُطلق سيارة "Sportage" الجديدة في الاسواق (فيديو)
14:00 | 2021-12-15
16/12/2021 22:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مصطفى فهمي يسرد أسباب انفصاله.. عرض رسائل خاصة على الهواء: "فاتن تعشق الشهرة" (فيديو)
Lebanon 24
مصطفى فهمي يسرد أسباب انفصاله.. عرض رسائل خاصة على الهواء: "فاتن تعشق الشهرة" (فيديو)
08:00 | 2021-12-14
16/12/2021 22:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact