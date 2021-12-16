مصري يشعل مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

في الوقت الذي تزكم فيه أخبار قضايا الفساد أنوف المصريين، سواء المؤكد منها مثل قضية مسؤولي وزارة الصحة ورئيس جامعة دمنهور، أو محل الجدل مثل التسريب الذي نشره اليوتيوبر الشهير عبد الله الشريف قبل أيام وكذبته وزارة الداخلية أمس الثلاثاء، ينجح الفقراء دائما في هز قلوب الناس بحرصهم على تحرّي الحلال في أرزاقهم مهما كانت المبالغ التي يحصلون عليها قليلة أو كثيرة.فقير جديد استولى على قلوب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد إصراره على التحقق من كون المبلغ الذي حصل عليه في أحد مسابقات اليوتيوب -يقترب من 200 دولار- حلالا لا حرام فيه، وأثارت دموع الرجل البسيط فرحة بالمبلغ موجة واسعة من التعاطف معه.الرجل البسيط ظهر مع اليوتيوبر أحمد رأفت في إحدى حلقاته "مذيع الشارع" التي يقدم فيها مساعدات للبسطاء بشكل غير مباشر عبر جوائز لمن يجيب عن أسئلة سهلة.