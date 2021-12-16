حادثة مروعة... لعبة تقتل 4 أطفال في مدرسة!

قُتل أربعة أطفال، وأُصيب أربعة آخرون بإصابات خطيرة، بعد سقوطهم من لعبة "قلعة القفز"، التي ارتفعت لعشرة أمتار في الهواء، بفعل هبوب الرياح، في مدرسة بجزيرة تسمانيا الأسترالية.وكانت المدرسة تقيم حفلا بمناسبة نهاية العام الدراسي، وفقا لأسوشيتد برس.ووصف رئيس الوزراء سكوت موريسون الحادثة بأنها "مروعة ومفجعة".وقال للصحفيين "خرج أطفال مع أسرهم لقضاء وقت ممتع، ثم تحول الأمر لفاجعة مروعة كهذه، وفي هذا الوقت من العام. إنه شيء ينفطر له القلب".وقال دارين هاين، مفوض شرطة تسمانيا، إن الأطفال الذين لقوا حتفهم كان بينهم صبيان وفتاتان في السنة السادسة، أي أنهم في سن العاشرة أو الحادية عشرة. وتم نقل خمسة أطفال إلى المستشفى، من بينهم أربعة في حالة حرجة. وأضاف هاين أن التحقيق جار في الحادث.وأظهرت لقطات مصورة من هيئة البث الأسترالية، عناصر من الشرطة وهم يواسون بعضهم البعض، بينما كان مسعفون يقدمون الإسعافات الأولية للضحايا.ووصل أولياء أمور إلى بوابة المدرسة لاصطحاب أبنائهم، بينما نقلت مروحيات المصابين إلى المستشفى.ووصف رئيس وزراء ولاية تسمانيا، بيتر غوتوين، الحادث بأنه "ببساطة لا يمكن تصوره"، وقال "أعرف أن هذا مجتمع قوي وعطوف وسوف يقف ويدعم بعضه البعض".وقالت ديبي ويليامز، قائدة شرطة تسمانيا، للصحفيين "سقط العديد من الأطفال من قلعة القفز. يبدو أنهم ربما سقطوا من ارتفاع حوالي 10 أمتار".وأضافت "هذا حدث مأساوي جدا، وقلوبنا مع أسر الأطفال، ومع المجتمع المدرسي الأوسع".وهبت رياح قوية، تسببت بإطلاق "مجسم قلعة منفوخ" في الهواء، أثناء الاحتفال، وفقا لرويترز.وأشاع النبأ جوا من الحزن والأسى في أرجاء البلاد. وقالت السلطات إن الولدين والبنتين المتوفين هم في السنة الأخيرة من المرحلة الابتدائية.ووقع الحادث حوالي الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، في مدرسة "هيلكريست" الابتدائية، وفقا لرويترز.