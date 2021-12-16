شاب يزف عروسه ليلة الفرح بطريقة غريبة... هذا ما أقدم عليه!

قام شاب بزف عروسه ليلة الفرح بطريقة غريبة وغير مألوفة في مصر، حيث قام باصطحابها داخل شاحنة.وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريفا بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، لعروسين داخل "شاحنة تريلا"، وهما على الطريق الزراعي.وظهر العروسان داخل الزفة بشكل مختلف، وسط مجموعة كبيرة من الأهل والجيران وهم يتقدمون بالدراجات البخارية والسيارات، ويتوسطهم العروسان داخل الشاحنة التي يقودها العريس في مشهد مختلف عن حفلات زفاف الصعيد.وانهالت التعليقات من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو، وجاءت من أبرز التعليقات، "أول مرة نشوف زفة كده"، "فكرة جديدة وخارجة عن المألوف".