حاول الانتحار تحت عجلات المترو... ولكن حدث ما لم يتوقعه

باءت محاولة شاب مصري الانتحار تحت عجلات مترو الأنفاق بالفشل، وتحديدًا في محطة مترو الدقي، الواقعة في العاصمة المصرية القاهرة.وبحسب المتحدث باسم الشركة المصرية لمترو الأنفاق، أحمد عبد الهادي، فقد تم إنقاذ الشاب قبل إقدامه على الانتحار، حيث تعرّض لقطع في "مشط" القدم.وقال في تصريحات صحفية، إنَّ حركة القطارات شهدت ازدحامًا شديدًا، إلا أنّها عادت بعد 7 دقائق فقط من التوقّف.وبحسب ما تداولته المواقع المصرية، فإنَّ الشاب حاول الإلقاء بنفسه على القضبان؛ ما أدى لتوقف حركة القطارات بالخط الثاني بمترو الأنفاق الدقي، وسط ذهول المحيطين به من ركّاب مترو الأنفاق.