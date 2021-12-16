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رجل باع أطفاله الخمسة بـ28 ألف دولار لكنه عوقب بهذا الشكل

Lebanon 24
16-12-2021 | 12:47
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قضت محكمة صينية بسجن رجل صيني 10 سنوات لبيعه أطفاله الخمسة من أجل الربح المادي.‏
وباع الرجل، الذي يُدعى يانغ، 5 من أطفاله مقابل ما مجموعه 180 ألف يوان صيني (نحو 28275 دولار أمريكي)، وفقًا لوثيقة صادرة عن محكمة مقاطعة يو، وهي بلدة في مقاطعة خبي شمال غربي الصين.
وقالت المحكمة في وثيقتها المنشورة على موقع "ويبو" الصيني للتواصل الاجتماعي إن تحقيقاتها خلصت إلى أن الرجل وزوجته، يوان، أنجبا أطفالًا بهدف صريح، وهو بيعهم لمن يرغب في شرائهم.
 
وأشارت المحكمة إلى أن الرجل باع جميع الأطفال الخمسة - ولدين وثلاث بنات - بين عامي 2012 و2020، بمبالغ تتراوح بين 3141 دولار إلى 12566 دولار.
 
ومن بين الأطفال الخمسة، تم بيع أربعة - ثلاث بنات وابن - إلى وسيط حددته المحكمة باسم لي وزوجة ابنه، والذي تلقى 565 دولارًا لتسهيل المعاملات.
كما ذكرت المحكمة الصينية أن لي وزوجة ابنه قاما ببيع أحد أبناء يانغ لامرأة فور أن أنجبته زوجة الأخير.
وقضت المحكمة على الوسيط، لي، بالسجن 7 سنوات، بينما حُكم على زوجة ابنه، بالسجن لمدة 21 شهرًا لظهورها كأم لطفلين لمقابلة مشترين محتملين.
وقالت المحكمة في نص قرارها:
"إن الأطفال الذين كان ينبغي الاعتناء بهم والسماح لهم بالنمو في بيئة محبة يتم استغلالهم ومعاملتهم كسلع من قبل آبائهم، ونظر إليهم المتاجرين الجشعين كأدوات لكسب المال، لقد خان يانغ أطفاله، وعوقب سلوكه غير الأخلاقي إلى أقصى حد يسمح به القانون".

وأضافت المحكمة أن "بيع الأطفال من قبل أولياء أمورهم لا ينتهك حقوق القاصرين فحسب، بل إنه يدعم أيضا وجود وتوسيع التجارة غير المشروعة".
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