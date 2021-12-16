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جراحة نادرة من نوعها... أطباء يجرون عملية ناجحة لجنين قبل ولادته

Lebanon 24
16-12-2021 | 13:16
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نفذ أطباء يابانيون جراحة نادرة من نوعها لجنين لم يتجاوز عمره 7 أشهر، وتمكنوا من إتمام الجراحة بنجاح رغم وجوده داخل رحم الأم.
ذكرت ذلك صفحة "اليابان بالعربي" على "تويتر" مشيرة إلى أن مجموعة من الخبراء الطبيين اليابانيين قالت إنها نجحت في إجراء عملية لمعالجة جنين وهو في رحم أمه.
وكان الجنين يعاني من مرض خلقي في القلب بحسب ما ذكره الأطباء الذين نفذوا الجراحة.
 
وتضم مجموعة الخبراء أطباء من مركز صحة الأطفال وتطورهم، الذين أوضحوا أنه تم إجراء العملية الجراحية في شهر تموز الماضي.
 
يذكر أن الجنين الذي خضع للجراحة هو في الأسبوع الـ 25 من الحمل أي أنه يحتاج إلى نحو 3 أشهر لاستكمال نموه وولادته بصورة طبيعية.
 
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