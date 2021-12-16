سياسيان يلجأن لحلبة الملاكمة لحل الخلافات السياسية (فيديو)

قام سياسيان برازيليان من منطقة الأمازون بتسوية خلافاتهما داخل حلبة الملاكمة، مما أثار مخاوف بشأن الطبيعة العدائية المتزايدة للديمقراطية في البرازيل.وبدأ الخلاف بين الجانبين عندما تلقى سيماو بيشوتو رئيس بلدية مدينة بوربا، انتقادات طالت إدارته لأكبر مجمع سياحي في البلاد من جانب المستشار البلدي السابق إرينيو دا سيلفا.وتوعد دا سيلفا رئيس البلدية بأنه "سيحطم وجهه"، فما كان من الأخير إلا أن قبل التحدي ودعاه إلى مبارزة بالفنون القتالية المختلطة، وهي رياضة تتمتع بشعبية كبيرة في البرازيل.لكن الملاكمة البرازيلية تبين أنها تحولت من خطاب سياسي مباشر، إلى حملة إعلانية مكرسة للترويج للمتصارعين، وكذلك للرياضة في بلدتهما الواقعة شمالي البلاد.وجرت المبارزة بحسب قواعد هذا الفن القتالي داخل حلبة مخصصة لهذه الرياضة، مع حكم وجمهور احتشد في القاعة، مساء الأحد الماضي.