رفضت الارتباط به فطعنها حتى الموت

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، وثقته كاميرات المراقبة وهو يظهر لحظة طعن الشابة السورية مريم محمد في أحد أحياء العاصمة الأردنية على يد شاب تقدم لخطبتها ورفضته.

وكشف المقطع الذي تم التقاطه عبر كاميرات المراقبة الموجودة بأحد الشوارع في منطقة الأشرفية بعمان، القاتل وهو ينهال على ضحيته بالطعن حتى سقطت أرضًا وفر هاربًا، لتلفظ أنفاسها الأخيرة جراء تعرضها لنزيف شديد إثر الطعنات التى تلقتها فى الظهر والصدر والبطن.وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام بالأردن، قال الاثنين الماضي، إنه ورد بلاغ بتعرض فتاة من جنسية عربية للطعن من قبل مجهول أثناء وجودها بمنطقة الأشرفية وما لبثت أن فارقت الحياة.وأضاف الناطق الإعلامي أنه ومن خلال التحقيقات في القضية وجمع المعلومات حددت هوية القاتل الذي تبين أنه توارى عن الأنظار منذ ارتكابه للجريمة.وأكد أنه تم مساء الاثنين الماضي تحديد مكان وجوده وألقي القبض عليه وبوشر التحقيق معه تمهيدًا لإحالته للقضاء.وكانت وسائل التواصل الاجتماعي، ضجت بجريمة قتل الشابة المقيمة في الأردن بـ 15 طعنة في جسدها، على يد شاب أردني، وذلك "لأنها رفضت الزواج منه".وقالت وسائل إعلام أردنية، إن "الشابة السورية مريم محمد، 27 عامًا، تم العثور على جثتها وهي مضرجة بالدماء، إثر تعرضها لـ 15 طعنة في مناطق متفرقة من جسدها، وذلك في حي الأشرفية بالعاصمة عمان".