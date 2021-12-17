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كمامة تضيء عند اكتشاف فيروس كورونا.. هذه قصتها

Lebanon 24
17-12-2021 | 05:00
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تمكن علماء في اليابان من تطوير كمامة تضيء فى الشمس، وتتوهج إذا كانت تحتوي على آثار لفيروس كورونا، وتم الوصول إلى هذه النتيجة، عبر استخدام أجسام مضادة مستخرجة من بيض النعام، حسبما نشر موقعthe sun.
وأمل فريق العلماء، الذي يرأسه ياسوهيرو تسوكاموتو من جامعة محافظة كيوتو في غرب اليابان، أن توفر تلك الكمامات المضيئة طريقة سهلة لاختبار فيروس كورونا، مشيرا الى أن تلك الكمامة توفر اختبارًا منخفض التكلفة للفيروس في المنزل دون الحاجة للذهاب إلى المستشفى لإجراء الاختبار.

وأشار التقرير المنشور بموقعthe sun  إلى أن العلماء كانوا بدأوا في وقت سابق بتصميم قناع مغطى بأجسام مضادة يستهدف الكشف عن فيروس كورونا بناء على بحث سابق أظهر أن الطيور لديها مقاومة قوية للأمراض.

وأوضح العلماء الذين أبتكروا القناع الجديد، أن النعام قادرة على إنتاج عدة أنواع مختلفة من الأجسام المضادة أو البروتينات التي تحيد الأجسام الغريبة فى الجسم.

المصدر: اليوم السابع
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