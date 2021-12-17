منوعات

أسترالية تعلق "شجرة الكريسماس" في سقف منزلها... ما السبب؟

Lebanon 24
17-12-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-897838-637753247914864126.png
Doc-P-897838-637753247914864126.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لفتت أم أسترالية، الأنظار إليها، بتعليقها لشجرة عيد الميلاد بشكل معكوس بسقف منزلها، حيث وجه لها العديد من الانتقادات من أصدقائها وجيرانها الذين شاهدوا الشجرة على صفحتها الخاصة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاعتقادهم بأنها تشكل خطرا على أفراد أسرتها خاصة عند مرور أحد الأطفال أسفلها، مما  استدعى الأم الإسترالية التي تدعى ميل ويبر وتعيش فى كوينزلاند، للدفاع عن نفسها لتعليقها شجرة عيد الميلاد بهذه الطريقة حيث أكدت على أنها لا تشكل خطر على أطفالها، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ولجأت ميل ويبر، لتعليق الشجرة بهذه الطريقة داخل منزلها لتربيتها لعدد من الجرو الصغار، كما لديها طفل صغير لذلك علقت شجرتها البيضاء الثلجية في سقف بشكل معكوس حتى لا يستطيع طفلها أو كلابها الصغار العبث بها وإتلافها. 

ولم تكن ميل مستعدة لموجة النقد التي غزت صورة الشجرة التى نشرتها على صفحتها الخاصة بأحد مواقع التواصل، حيث أوضحت أنه من المستحيل، أن تضع الشجرة بهيئتها التقليدية، خاصة مع وجود حيوانات في المنزل، وطفل صغير.

واهتمت الأم الاسترالية بتزيين الشجرة من خلال وضع كرات ملونة على أغصانها، وزينتها أيضاً بسلك من اللمبات الكهربائية الملونة التي أضاءت حول الشجرة وجعلتها تبدو رائعة وجذابة، ووضعت أعلاها نجمة لونها فضي، كما أتضح من الصورة إنها زينت شقتها للاحتفال بعيد الميلاد، حيث علقت زينة ملونة على أجزاء مختلفة بسقف المنزل، كما أضافت شجرة كريسماس صغيرة لونها فضي ولكن وضعتها على أحد الأرفف العليا بمنزلها والتي لم يستطيع طفلها أو الكلاب الصغار الوصول إليها.
المصدر: اليوم السابع
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
11:00 | 2021-12-17
10:45 | 2021-12-17
09:50 | 2021-12-17
05:00 | 2021-12-17
04:26 | 2021-12-17
03:51 | 2021-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website