أسترالية تعلق "شجرة الكريسماس" في سقف منزلها... ما السبب؟

لفتت أم أسترالية، الأنظار إليها، بتعليقها لشجرة عيد الميلاد بشكل معكوس بسقف منزلها، حيث وجه لها العديد من الانتقادات من أصدقائها وجيرانها الذين شاهدوا الشجرة على صفحتها الخاصة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاعتقادهم بأنها تشكل خطرا على أفراد أسرتها خاصة عند مرور أحد الأطفال أسفلها، مما استدعى الأم الإسترالية التي تدعى ميل ويبر وتعيش فى كوينزلاند، للدفاع عن نفسها لتعليقها شجرة عيد الميلاد بهذه الطريقة حيث أكدت على أنها لا تشكل خطر على أطفالها، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.ولجأت ميل ويبر، لتعليق الشجرة بهذه الطريقة داخل منزلها لتربيتها لعدد من الجرو الصغار، كما لديها طفل صغير لذلك علقت شجرتها البيضاء الثلجية في سقف بشكل معكوس حتى لا يستطيع طفلها أو كلابها الصغار العبث بها وإتلافها.ولم تكن ميل مستعدة لموجة النقد التي غزت صورة الشجرة التى نشرتها على صفحتها الخاصة بأحد مواقع التواصل، حيث أوضحت أنه من المستحيل، أن تضع الشجرة بهيئتها التقليدية، خاصة مع وجود حيوانات في المنزل، وطفل صغير.