هذه الأبراج تنفق أموالها على شراء الملابس والإكسسوارات!

يحرص أغلب الأشخاص على إدخار المال، لشراء مستلزمات منزلية أو أجهزة كهربائية أو يدخروا لبدء مشروع يساعدهم على زيادة دخلهم المادي، لكن بعض الأشخاص ينفقون أموالهم على شراء الإكسسوارات والملابس، لرغبتهم في الحفاظ على أناقتهم أمام الآخرين. من هي الأبراج التي تنفق نقودها على الملابس؟ والإكسسواراتبرج الحملينفق برج الحمل أمواله على شراء الملابس والإكسسوارات رغبتهم منه في مواكبة أحدث خطوط الموضة، ليرتديها أمام أصدقائه في عطلة نهاية الأسبوع، كما يحب أن يعيش حياة الرفاهية حتى وإن لم يتبقى له مليماً واحداً في النهاية.برج الجوزاءينفق برج الجوزاء أمواله في شراء الملابس والإكسسوارات التي يرتديها عند ذهابه لتناول الطعام في إحدى المطاعم باهظة الثمن، كما يعلم إن هذه الملابس سوف تدوم معه لفترة طويلة باعتبارها غالية الثمن وبالتالي تتسم بالمتانة، لذلك يحرص على شرائها دائماً.برج الأسديفضل برج الأسد إنفاق أمواله على شراء أي شيء يجعله يبدو بمظهر أنيق وجذاب أمام الآخرين، لأن ذلك يزيد ثقته بنفسه، كما لا ينتظر التخفيضات المطروحة على المحلات التجارية، حتى يشترى أي شيء يريده.برج الحوت