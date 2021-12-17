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منوعات
هذه الأبراج تنفق أموالها على شراء الملابس والإكسسوارات!
Lebanon 24
17-12-2021
|
01:30
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يحرص أغلب الأشخاص على إدخار المال، لشراء مستلزمات منزلية أو أجهزة كهربائية أو يدخروا لبدء مشروع يساعدهم على زيادة دخلهم المادي، لكن بعض الأشخاص ينفقون أموالهم على شراء الإكسسوارات والملابس، لرغبتهم في الحفاظ على أناقتهم أمام الآخرين. من هي الأبراج التي تنفق نقودها على الملابس؟ والإكسسوارات
برج الحمل
ينفق برج الحمل أمواله على شراء الملابس والإكسسوارات رغبتهم منه في مواكبة أحدث خطوط الموضة، ليرتديها أمام أصدقائه في عطلة نهاية الأسبوع، كما يحب أن يعيش حياة الرفاهية حتى وإن لم يتبقى له مليماً واحداً في النهاية.
برج الجوزاء
ينفق برج الجوزاء أمواله في شراء الملابس والإكسسوارات التي يرتديها عند ذهابه لتناول الطعام في إحدى المطاعم باهظة الثمن، كما يعلم إن هذه الملابس سوف تدوم معه لفترة طويلة باعتبارها غالية الثمن وبالتالي تتسم بالمتانة، لذلك يحرص على شرائها دائماً.
برج الأسد
يفضل برج الأسد إنفاق أمواله على شراء أي شيء يجعله يبدو بمظهر أنيق وجذاب أمام الآخرين، لأن ذلك يزيد ثقته بنفسه، كما لا ينتظر التخفيضات المطروحة على المحلات التجارية، حتى يشترى أي شيء يريده.
برج الحوت
يهتم برج الحوت بإنفاق أمواله على شراء الملابس والإكسسوارات حتى وإن لم يتبقى معه سوى القليل، خاصة عندما يكون مدعو لحضور حفل أو اجتماع عمل وذلك لرغبته بأن يظهر بشكل لائق .
المصدر: اليوم السابع
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