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منوعات
طرق بسيطة للشعور بالدفء داخل المنزل في فصل الشتاء!
Lebanon 24
17-12-2021
|
03:51
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عندما تنخفض درجة حرارة الطقس، يبدأ الإنسان بالبحث عن طرق مختلفة وبسيطة تساعده على الشعور بالدفء طوال الوقت، نستعرض طرقا مختلفة تساعد على الشعور بالدفء طوال الوقت، دون إنفاق الكثير من النقود، وفي نفس الوقت تمد الجسم بفوائد صحية مختلفة.
-أطعمة ومشروبات
ينصح بتناول بعض الأطعمة في المنزل والتي تمد الجسم بالعناصر الغذائية الهامة التي يحتاج إليها بشكل يومي، وفي نفس الوقت تجعل الإنسان يشعر بالدفء، منها البطاطا المشوية في الفرن، وشوربة العدس وشوربة البروكلي بالكريمة، ومن ناحية أخرى ينصح بتناول بعض المشروبات الدافئة مثل القرفة والزنجبيل والليمون بالنعناع، الذي يساعد على تقوية الجهاز المناعي وبالتالي يحمى الإنسان من الإصابة بالأمراض المعدية.
-طرق أخرى
- ينصح بإضاءة الشموع، حيث تساعد على الشعور بالدفء وفي نفس الوقت تساعد على الشعور بحالة رومانسية .
- ينصح بإغلاق الستائر غرف المنزل أثناء الليل لمنع دخول تيارات الهواء الباردة، والشعور بالدفء.
- ارتداء الملابس الثقيلة والقفازات مع التغطية بالبطانية خاصة أثناء الليل.
- ممارسة التمارين الرياضية لمدة 5 دقائق بشكل يومي، حيث تساعد على الشعور بالدفء وفي نفس الوقت تجعل الإنسان يشعر بالنشاط والحيوية.
- ينصح باستخدام قربة مياه دافئة، حيث تعتبر من الطرق البسيطة التي تساعد على الشعور بالدفء في المنزل.
المصدر: اليوم السابع
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