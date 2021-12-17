لبرج السرطان... هذه هي توقعات ماغي فرح للعام 2022

كيف سيكون العام 2022، وهل يُعتبر عام جيد بالنسبة لمولود برج السرطان؟ وما هي التغييرات التي قد تحصل، وهل سيكون هناك الكثير من الحركة والتطورات والحظوظ على كل الأصعدة؟ اكتشفي مع "الجميلة"، ماذا يحمل العام 2022، من أحداث ومفاجآت سارة لمواليد برج السرطان على كل الأصعدة، وفقاً لتوقعات ماغي فرح.أبرز توقعات ماغي فرح لبرج السرطان للعام 2022تحمل لك السنة هذه فرصاً كثيرة ولو أنّها تحذرك في بعض الأحيان من إرتكاب الهفوات التي قد يكون ثمنها باهظ. سنة مصيرية ومهمة جداً في حياتك وتُغيّر المسار وتبدأ في تأثيرات جيدة جداً مع كوكب جوبيتور الموجود مع نبتون في برج الحوت ويجعلك تنطلق نحو جديد. تخوض ميادين جديدة وتعيش تجارب إستثنائية وتشعر بقدراتك واثقاً من نفسك أكثر من السابق. تمر في فترة في إعادة النظر في بعض الإعتبارات بين شهر آيار وشهر تشرين الأول وذلك عندما يعاكسك كوكب جوبيتور، لكنك رغم ذلك تظهر جرأة كبيرة وشجاعة في الوقت هذا، رغم أنّ الفلك يطلب منك التروّي وعدم المغامرة بإنتظار عودة جوبيتور إلى برج مائي وهو الحوت. هذه السنة جيدة وواعدة وتحمل لك بشرى سارة على الصعيد المهني في بعض الأحيان وتعود وتحمل لك أوقاتاً جيدة على الصعيد العاطفي. تهبك الكثير من الفرص وتجعلك أكثر إستعداداً لخوض ميادين جديدة تُعالج خلالها مشاكل عالقة.التوقعات المهنية لبرج السرطان للعام 2022تتخذ قرارات مهمة وتقوم في مبادرات بعد الفترة هذه. أما الفترة الواقعة بين أيار وتشرين الأول تجعلك تعيد النظر في بعض الإجراءات أو القرارات التي تؤدي إلى شيئاً مهماً. تتلقى أخباراً جيدة طوال السنة وفرص مهمة تستفيد منها في كل الأوقات. يدعمك كوكب مارس وفينوس وتبني أسس جديدة وتتعرف على أشخاص مؤثرين. تعيد إلى نفسك الثقة في السنة هذه وتلعب دوراً مهماً خاصةً بين شهر شباط وشهر أيار وتموز وآب. تُتاح لك فرص مهمة على كافة الأصعدة في بداية السنة وقد تتقرب من أصحاب النفوذ والذي من شأنه أن يؤثر إيجابياً على أوضاعك المهنية. تتمتع بجاذبية قصوى طوال السنة وتجعل الآخرون يتأثرون بك وقد يتغير أداؤك بصورة إيجابية فتتخذ قرارات مهمة خاصةً بين الأشهر الممتدة بين نيسان وحزيران، ثم تتوالى فرصاً جيدة جداً تستغلها في الوقت المناسب. تستثمر في مشاريع جديدة وتتلقى عروضاً واسعة جداً تدرسها بعناية، وتضطر إلى عملية تأجيل في بعض الأحيان والتي تصب في مصلحتك. تهبك السنة هذه القدرة على تعزيز مواهبك وصداقاتك في الوقت نفسه. تغزو رأسك أفكاراً مبتكرة ومهمة جداً، ويكون الوحي كبيراً جداً وبعيداً عن التوتر.التوقعات العاطفية لبرج السرطان للعام 2022ترغب في التغيير في السنة هذه، وتُشير الأفلاك إلى بعض الإشكالات الزوجية، في أول شهرين من السنة وإلى علاقة بين الوضع العاطفي والوضع المالي في شهر آذار. يعدك شهر نيسان بآفاق جيدة وإستثنائية ومن المحتمل أن تقع في الحب أو تلتقي مع أحدهم. أما في شهر حزيران فتُلاقي الحنان والحب والوعود الكثيرة وقد تلتقي ما تحلم به بين منتصف شهر تموز ومنتصف شهر آب. وتتصرف بواقعية وتجد إتزانك في شهر أيلول وفي نهاية شهر تشرين الأول. كن حذراً حتى لا تعيش حالة من العزلة تؤثر عليك.