طالب يثير جدلا واسعا ويخلع سرواله... دخل الجامعة بملابس داخلية! (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو لطالب بأحد المعاهد في القاهرة، ظهر فيه وهو يخلع سرواله، بعدما رفض أحد أفراد الأمن دخوله إلى المعهد ببنطال مقطع.فأقدم الطالب على خلع بنطاله، تنفيذا لتوجيهات الأمن، ويدخل إلى المعهد مرتديا ملابس داخلية.وكان قد تم منع البناطيل المقطعة داخل الجامعات، بعد انتشارها بشكل لافت، بين الطلاب، وهو ما لا يليق بالحرم الجامعي، ويُعد مخالفا للعادات والتقاليد المتعارف عليها.