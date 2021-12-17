مشاكل غير متوقعة ومواجهات.. بحسب ماغي فرح هذا البرج ليس الافضل في 2022؟

كيف سيكون العام 2022، وهل يُعتبر عام جيد بالنسبة لمولود برج الأسد؟ وما هي التغييرات التي قد تحصل، وهل سيكون هناك الكثير من الحركة والتطورات والحظوظ على كل الأصعدة؟. اليكم ماذا يحمل العام 2022، من أحداث ومفاجآت سارة لمواليد برج الأسد على كل الأصعدة، وفقاً لتوقعات ماغي فرح.



عام 2022 هو عام القرارات المفيدة. تأخذ قرارات في هذه السنة وتقع الفترة الأفضل والأهم بين آيار وتشرين الأول لأنوا فيها تتغير مقاييس في حياتك المهنية وبصورة إيجابية. لكن التغييرات هذه تضعك أمام تجربة مهمة جداً وتجعلك تتكيف مع الجديد وتظهر خلالها قدراتك في بعض الأحيان وهذا يفرض إعادة ترتيب شؤونك المهنية. هذه السنة محفزة جداً ولو واجهتك مشاكل غير متوقعة أحياناً. تظهر عن قدرات جمة في المجال المهني وتؤمن إستقرارك وقد تعقد صداقات جديدة وتقدم على إستثمارات مثمرة وتتكلل جهودك في النجاح وتُنهي السنة مطمئناً إلى مصيرك. ولكن هذا لا يعني أنك لن تمر في بعض الخيبات في السنة هذه والتي كانت أيضاً موجودة في السنة الماضية وستؤثر عليك في الوقت هذا ولكنها ستجعلك أكثر حذراً بتعاطيك مع بعض الناس ولو أنك تحافظ على تفاؤلك الأسطوري مهما حصل. تفاؤلك وإيجابيتك تجعلانك تتخطى كل المصاعب مهما كانت. تسجل الأفلاك إنطلاقة جديدة وعلامة متميزة في السنة هذه سواء مهنية أو شخصية. وتُولد في السنة هذه علاقة تكون بالنسبة لك مهمة جداً.



التوقعات المهنية لبرج الأسد للعام 2022

تتلقى عروض مهنية غير متوقعة وتفاجئك وتتعلق ربما في منصب أو مركز. تسجل الأفلاك صدامات مع بعض المحيط في البداية ثم تتبدد الشكوك وتطل على فترة مميزة إبتداءً من شهر أيار مع إنتقال جوبيتور إلى الحمل ويلتقي مع فينوس في البرج نفسه وماركور في برج الجوزاء مما يجعل الشهر هذا مميزاً جداً ويشكل مفترق طريق في حياتك. أما شهر تموز فيكلل مساعيك في النجاح وإلى بعض المواجهات في الوقت نفسه مع فرقاء شرسين في الأسابيع الثلاثة الأخيرة. ينقذك شهر أيلول من المتاعب ويتوج أعمالك بالنجاح. ويحمل لك شهر تشرين الأول إنعطافاً جيد جداً وإذا واجهتك بعض الصعوبات في النصف الأول من شهر تشرين الثاني فتعود الأمور إلى مجاريها في النصف الثاني من الشهر حاملاً معه الأحلام وبعض الإنعطافات الإجتماعية المجدية. برج الأسدعام 2022 هو عام القرارات المفيدة. تأخذ قرارات في هذه السنة وتقع الفترة الأفضل والأهم بين آيار وتشرين الأول لأنوا فيها تتغير مقاييس في حياتك المهنية وبصورة إيجابية. لكن التغييرات هذه تضعك أمام تجربة مهمة جداً وتجعلك تتكيف مع الجديد وتظهر خلالها قدراتك في بعض الأحيان وهذا يفرض إعادة ترتيب شؤونك المهنية. هذه السنة محفزة جداً ولو واجهتك مشاكل غير متوقعة أحياناً. تظهر عن قدرات جمة في المجال المهني وتؤمن إستقرارك وقد تعقد صداقات جديدة وتقدم على إستثمارات مثمرة وتتكلل جهودك في النجاح وتُنهي السنة مطمئناً إلى مصيرك. ولكن هذا لا يعني أنك لن تمر في بعض الخيبات في السنة هذه والتي كانت أيضاً موجودة في السنة الماضية وستؤثر عليك في الوقت هذا ولكنها ستجعلك أكثر حذراً بتعاطيك مع بعض الناس ولو أنك تحافظ على تفاؤلك الأسطوري مهما حصل. تفاؤلك وإيجابيتك تجعلانك تتخطى كل المصاعب مهما كانت. تسجل الأفلاك إنطلاقة جديدة وعلامة متميزة في السنة هذه سواء مهنية أو شخصية. وتُولد في السنة هذه علاقة تكون بالنسبة لك مهمة جداً.تتلقى عروض مهنية غير متوقعة وتفاجئك وتتعلق ربما في منصب أو مركز. تسجل الأفلاك صدامات مع بعض المحيط في البداية ثم تتبدد الشكوك وتطل على فترة مميزة إبتداءً من شهر أيار مع إنتقال جوبيتور إلى الحمل ويلتقي مع فينوس في البرج نفسه وماركور في برج الجوزاء مما يجعل الشهر هذا مميزاً جداً ويشكل مفترق طريق في حياتك. أما شهر تموز فيكلل مساعيك في النجاح وإلى بعض المواجهات في الوقت نفسه مع فرقاء شرسين في الأسابيع الثلاثة الأخيرة. ينقذك شهر أيلول من المتاعب ويتوج أعمالك بالنجاح. ويحمل لك شهر تشرين الأول إنعطافاً جيد جداً وإذا واجهتك بعض الصعوبات في النصف الأول من شهر تشرين الثاني فتعود الأمور إلى مجاريها في النصف الثاني من الشهر حاملاً معه الأحلام وبعض الإنعطافات الإجتماعية المجدية.