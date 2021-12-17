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منوعات
مشاكل غير متوقعة ومواجهات.. بحسب ماغي فرح هذا البرج ليس الافضل في 2022؟
Lebanon 24
17-12-2021
|
09:50
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كيف سيكون العام 2022، وهل يُعتبر عام جيد بالنسبة لمولود برج الأسد؟ وما هي التغييرات التي قد تحصل، وهل سيكون هناك الكثير من الحركة والتطورات والحظوظ على كل الأصعدة؟. اليكم ماذا يحمل العام 2022، من أحداث ومفاجآت سارة لمواليد برج الأسد على كل الأصعدة، وفقاً لتوقعات ماغي فرح.
برج الأسد
عام 2022 هو عام القرارات المفيدة. تأخذ قرارات في هذه السنة وتقع الفترة الأفضل والأهم بين آيار وتشرين الأول لأنوا فيها تتغير مقاييس في حياتك المهنية وبصورة إيجابية. لكن التغييرات هذه تضعك أمام تجربة مهمة جداً وتجعلك تتكيف مع الجديد وتظهر خلالها قدراتك في بعض الأحيان وهذا يفرض إعادة ترتيب شؤونك المهنية. هذه السنة محفزة جداً ولو واجهتك مشاكل غير متوقعة أحياناً. تظهر عن قدرات جمة في المجال المهني وتؤمن إستقرارك وقد تعقد صداقات جديدة وتقدم على إستثمارات مثمرة وتتكلل جهودك في النجاح وتُنهي السنة مطمئناً إلى مصيرك. ولكن هذا لا يعني أنك لن تمر في بعض الخيبات في السنة هذه والتي كانت أيضاً موجودة في السنة الماضية وستؤثر عليك في الوقت هذا ولكنها ستجعلك أكثر حذراً بتعاطيك مع بعض الناس ولو أنك تحافظ على تفاؤلك الأسطوري مهما حصل. تفاؤلك وإيجابيتك تجعلانك تتخطى كل المصاعب مهما كانت. تسجل الأفلاك إنطلاقة جديدة وعلامة متميزة في السنة هذه سواء مهنية أو شخصية. وتُولد في السنة هذه علاقة تكون بالنسبة لك مهمة جداً.
التوقعات المهنية لبرج الأسد للعام 2022
تتلقى عروض مهنية غير متوقعة وتفاجئك وتتعلق ربما في منصب أو مركز. تسجل الأفلاك صدامات مع بعض المحيط في البداية ثم تتبدد الشكوك وتطل على فترة مميزة إبتداءً من شهر أيار مع إنتقال جوبيتور إلى الحمل ويلتقي مع فينوس في البرج نفسه وماركور في برج الجوزاء مما يجعل الشهر هذا مميزاً جداً ويشكل مفترق طريق في حياتك. أما شهر تموز فيكلل مساعيك في النجاح وإلى بعض المواجهات في الوقت نفسه مع فرقاء شرسين في الأسابيع الثلاثة الأخيرة. ينقذك شهر أيلول من المتاعب ويتوج أعمالك بالنجاح. ويحمل لك شهر تشرين الأول إنعطافاً جيد جداً وإذا واجهتك بعض الصعوبات في النصف الأول من شهر تشرين الثاني فتعود الأمور إلى مجاريها في النصف الثاني من الشهر حاملاً معه الأحلام وبعض الإنعطافات الإجتماعية المجدية.
التوقعات العاطفية لبرج الأسد للعام 2022
تعرف سنة إستثنائية، لا بل مصيرية ولو أنّ أورانوس وساتورن يولدون بعض التنافر الذي يشير إلى بعض الضغوطات في حياتك الشخصية. وتؤثر على بعض العادات وتصبح ذكريات دقيقة. قد تفتقر إلى حسن التعاطي مع الآخرين وتستاء من بعض التصرفات التي لا ترضيك فتبدأ السنة في أجواء دقيقة جداً وتنصحك الأفلاك في الحفاظ على حدودك وعدم إختراقها في مغامرات غير مجدية وغير موثوقة. سيطر على نفسك ولو أنك ستجد إهتماماً كبيراً من الكثيرين وتتلقى الدعوات وتذهب إلى لقاءات مهمة وتتاح لك فرص حتى تغامر وتحب وتهوى. وطبعاً يخشى في المقابل من أزمة غيرة تتعرض لها عندما تكون محبوباً. تطل على مفترق طريق مهماً جداً في حياتك الشخصية وقد تعيش قصة تقلب المقاييس على أثر لقاء يتم بين الربيع والصيف. تستقر الأحوال بعد فترة من الضغوطات خاصة في الأشهر الثلاثة الأخيرة فتصبح أكثر إستعداداً لتقديم التنازلات والقبول بالإستقرار بعيداً عن المغامرات والإنتقال من علاقة إلى أخرى. قد تعرف صداماً في شهر نيسان وتتوصل إلى علاقة ثابتة. تتأمل السنة هذه في تغيير يتم في هذه الفترة وتستعيد قصة حب سابقة وتلبي الدعوات تشكل طريقاً إلى لقاء عاطفي ثابت جداً. تكون الأحلام كثيرة في شهر تشرين الأول ويكون الشهر هذا حاسماً في حياتك الشخصية أو العائلية أو الإجتماعية. يوحي كوكب فينوس السنة هذه بمغامرات عابرة خاصة إذا واجهت علاقة كانت مخيبة في السنة الماضية، لكن الصيف يبدل الأجواء وإبتداءً من شهر أيار يحصل ما هو غير متوقع ويؤدي إلى إستقرار أكبر في حياتك بين أيار وأيلول.
المصدر: الجميلة
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