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منوعات
قتلت زوجها السابق خلال ممارسة العلاقة معه.. وفي منزل الزوج الحالي
Lebanon 24
17-12-2021
|
10:45
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ذكرت صحيفة "المصري اليوم" تفاصيل جريمة مروّعة ارتكبتها سيدة خلال ممارسة العلاقة الحميمية مع طليقها، حيث قتلته داخل منزلها في منطقة المعصرة بمحافظة القاهرة.
وكشفت المتهمة أثناء التحقيقات، أن خلافات نشبت بينها وبين زوجها السابق بسبب سوء أحوالهم المادية التي أدت في النهاية إلى الطلاق. واعترفت المتهمة أنه على الرغم من زواجها برجل آخر، إلا أن علاقتها الحميمية بطليقها استمرت، لكنها قررت قتله بعدما أخبرها بنيته الزواج من سيدة أخرى.
وقالت المتهمة في نص التحقيقات: "استدرجته إلى الشقة لقضاء ليلة معه. وقمت بتقييده وطعنه في أماكن متفرقه من جسمه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة".
وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغاً بالعثور على جثة مواطن، 33 سنة، داخل شقة سكنية في منطقة المعصرة. وبفحص رجال المباحث لموقع الجريمة، والتحريات وتفريغ الكاميرات الموجودة في المحلات بالقرب من العقار. تبين أن طليقة المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة وتدعى صفاء.
وتم القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة. وأمرت النيابة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات. وطالبت شرطة مباحث القاهرة في مصر باستكمال التحريات في الواقعة. وأمرت النيابة العامة بدفن الجثة بعد عرضها على الطب الشرعي.
المصدر: لها
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