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معلمة تنمرت على تلميذ فأحيلت للمحكمة

Lebanon 24
17-12-2021 | 12:30
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أحالت النيابة العامة المصرية معلمة إلى المحكمة الجنائية بتهمة التنمر على طفل من تلامذة الدمج المحتاجين للرعاية.
 
وحسب "بوابة الأهرام" المصرية فإن المعلمة وجهت للطفل عبارات "قصدت منها الحطّ من شأنه، ووضعه موضع السخرية في محيطه الاجتماعي، أثناء انعقاد حصة مدرسية".

وكانت النيابة تلقت بلاغًا من والد الطفل بأن المعلمة تنمرت على الطفل في مدرسة بمنطقة شبرا في القاهرة، بعدما طلب منها الجلوس في مقعد أمامي.

وقالت الصحيفة إن المعلمة رفضت طلب الطفل وسخرت منه أمام زملائه، ثم عاقبته بتوجيهه لمديرة المدرسة.

وأشارت إلى أن النيابة سألت الطفل ووالديه و3 من زملائه فأكدوا واقعة التنمر، بينما نفت المعلمة ما نسب إليها، وقالت إنها وبّخت الطفل بسبب تأخره في الحضور إلى الدرس، فهددها بإبلاغ والده، وهو ما دعاها لإحالته لمديرة المدرسة.
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