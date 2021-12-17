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رجل خدع دولة... تلقى نحو 200 ألف دولار بحجة أنه أعمى ثم كشفه غباؤه

Lebanon 24
17-12-2021 | 12:41
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ألقت السلطات الإيطالية القبض على رجل ادعى أنه أعمى وظل يتلقّى مساعدات مالية منذ عام 2008 من الدولة، حتى بلغ ما تلقاه نحو 191 ألف دولار.
وانتبهت الشرطة المالية الإيطالية للأمر بعد أن جدّد مدّعي العمى المقيم في باليرمو بصقلية هذا رخصة قيادته عام 2018، وفاجأته الشرطة بعد أن كانت تراقبه وهو يستعمل هاتفه الخلوي أثناء القيادة ويتأمّل واجهات المحال في سوق مزدحمة، ويعلّم ابنته ركوب الدراجة.
 
وأفادت صحيفة "باليرمو توداي" أنّ الرجل (40 عاماً) كان يتجوّل عبر الـ"سكوتر" من دون تأمين، موضحة أنه ملقب بـ"برلوسكوني" نسبة إلى رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلوسكوني المتهم بعمليات احتيال ضريبي.
 
وكان الرجل معروفاً لدى الشرطة، بعد أن حُكم عليه عام 2020 بالسجن لنحو 15 عاماً بسبب انتمائه إلى شبكة تقوم بحوادث سير كاذبة بهدف تحصيل مبالغ مالية من شركات التأمين.
ورغم أنّه صاحب مرآب، كان المشتبه به يتقاضى الحد الأدنى الشهري الذي تمنحه الدولة في إيطاليا للمواطنين الأكثر فقراً.
 
 
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