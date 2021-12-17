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امرأة حامل بجنين في الكبد عوضًا عن الرحم...

Lebanon 24
17-12-2021 | 12:53
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أخبر الطبيب الكندي مايكل نارفي، الذي يعمل في معهد الأبحاث بجامعة مانيتوبا، في حسابه على تيك توك عن حالة غير عادية من الحمل خارج الرحم.
وفقًا للطبيب، بدأ جنين المرأة البالغة من العمر 33 عامًا في التطور في الكبد، وقال إن هذه هي الحالة الأولى التي تصادفه من هذا النوع.
 
وعلق نارفي على نتائج صور الموجات فوق الصوتية للمريضة: "اعتقدت أنني رأيت كل شيء بوضوح تام".
 
وفقًا للأخصائي، فإن الممارسة المعتادة في حالات الحمل خارج الرحم هي ظهور جنين في تجويف البطن، ولكن ممكن أن تكون هذه الحالة الأولى المسجلة لحمل في الكبد.
 
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