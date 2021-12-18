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منوعات
أب باع أطفاله الخمسة بـ28 ألف دولار
Lebanon 24
18-12-2021
|
02:00
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حكم في الصين بالسجن 10 سنوات على أب أدين ببيع أطفاله الخمسة بحوالي 28 ألف دولار.
وحسب موقع "ويبو الصيني"، وقع الحادث في مقاطعة يو شمال غربي البلاد، حيث باع يانغ 5 من أطفاله مقابل 180 ألف يوان صيني، أي ما يعادل 28 ألف دولا أمريكي وفقا لوثيقة صادرة عن محكمة مقاطعة يو.
وخلصت تحقيقات المحكمة إلى أن الرجل وزوجته، أنجبا الأطفال بهدف بيعهم لمن يرغب في شرائهم.
وقالت المحكمة إن المتهم باع الأطفال الخمسة، ولدان وثلاث بنات، بين عامي 2012 و2020، بمبالغ تراوحت بين 3141 دولارا و12566 دولارا.
ومن بين الأطفال الخمسة، تم بيع أربعة بنات وولد إلى وسيط تلقى 565 دولارا لتسهيل البيع.
وأوضحت المحكمة أن الزوجين قاما ببيع أحد الأطفال لامرأة فور ولادته، وقالت في الحكم: "إن الأطفال الذين كان ينبغي الاعتناء بهم، والسماح لهم بالنمو في بيئة محبة يتم استغلالهم، ومعاملتهم كسلع من آبائهم، ونظر إليهم المتاجرون الجشعون كأدوات لكسب المال، خان يانج أطفاله، وعوقب سلوكه غير الأخلاقي إلى أقصى حد يسمح به القانون".
وأضافت: "بيع الأطفال من أبويهما لا ينتهك حقوق القاصرين فحسب، بل يدعم التجارة غير المشروعة بالبشر".
كما حكمت المحكمة على الوسيط المشترك في بيع الأطفال بالسجن 7 سنوات.
المصدر: روسيا اليوم
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