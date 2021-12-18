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إمرأة تتّهم ضابطين سابقين بالاعتداء الجنسي عليها

Lebanon 24
18-12-2021 | 08:00
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اتهمت امرأة ضابطين سابقين في مركز شرطة بولاية فرجينيا الأميركية بالاعتداء الجنسي عليها في إطار اتفاق لحماية زعيم شبكة للاتجار بالجنس، وذلك وفق ما ورد في صحيفة دعوى أقيمت الخميس.

وتقول المرأة، التي أشير إليها بالاسم جين دو فقط لأنها من ضحايا الاتجار بالبشر، إن مركز الشرطة في مقاطعة فيرفاكس في فرجينيا، بمن في ذلك رئيسه السابق إدوين روسلر، كان يعلم أن بعض الضباط ربما كانوا يشاركون في الشبكة ويوفرون الحماية لها، لكنه سمح للضباط بالتقاعد بأجر كامل بدلا من أن يحاكمهم.

وتتهم الدعوى ضابطين سابقين بممارسة الجنس مع ضحايا الاتجار بمن فيهن مقيمة الدعوى.

كما تتهم ضابطين سابقين آخرين وروسلر والمقاطعة بإعاقة التحقيقات في الاتجار بالجنس.

وجاء في صحيفة الدعوى أن مكتب التحقيقات الاتحادي كان على علم بالجرائم التي يمكن أن يكون الضباط ارتكبوها بعد أن عثر عملاء المكتب على أرقامهم في الهاتف المحمول الخاص بمقيمة الدعوى وأحال الأمر إلى شرطة فيرفاكس.
المصدر: سكاي نيوز
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