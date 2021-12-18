15
o
بيروت
16
o
طرابلس
11
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
13
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
إمرأة تتّهم ضابطين سابقين بالاعتداء الجنسي عليها
Lebanon 24
18-12-2021
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اتهمت امرأة ضابطين سابقين في مركز شرطة بولاية فرجينيا الأميركية بالاعتداء الجنسي عليها في إطار اتفاق لحماية زعيم شبكة للاتجار بالجنس، وذلك وفق ما ورد في صحيفة دعوى أقيمت الخميس.
وتقول المرأة، التي أشير إليها بالاسم جين دو فقط لأنها من ضحايا الاتجار بالبشر، إن مركز الشرطة في مقاطعة فيرفاكس في فرجينيا، بمن في ذلك رئيسه السابق إدوين روسلر، كان يعلم أن بعض الضباط ربما كانوا يشاركون في الشبكة ويوفرون الحماية لها، لكنه سمح للضباط بالتقاعد بأجر كامل بدلا من أن يحاكمهم.
وتتهم الدعوى ضابطين سابقين بممارسة الجنس مع ضحايا الاتجار بمن فيهن مقيمة الدعوى.
كما تتهم ضابطين سابقين آخرين وروسلر والمقاطعة بإعاقة التحقيقات في الاتجار بالجنس.
وجاء في صحيفة الدعوى أن مكتب التحقيقات الاتحادي كان على علم بالجرائم التي يمكن أن يكون الضباط ارتكبوها بعد أن عثر عملاء المكتب على أرقامهم في الهاتف المحمول الخاص بمقيمة الدعوى وأحال الأمر إلى شرطة فيرفاكس.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
إجراء جديد بشأن إخراجات القيد.. إليكم ما يحصل في "النفوس"
Lebanon 24
إجراء جديد بشأن إخراجات القيد.. إليكم ما يحصل في "النفوس"
15:44 | 2021-12-17
17/12/2021 03:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج كثيفة... منخفض جوي آخر سيضرب لبنان ويستمر لعدّة أيام
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج كثيفة... منخفض جوي آخر سيضرب لبنان ويستمر لعدّة أيام
02:54 | 2021-12-18
18/12/2021 02:54:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ من أعمال إرهابية في مناطق لبنانية.. هذا ما أعلنته الحكومة الكندية!
Lebanon 24
تحذيرٌ من أعمال إرهابية في مناطق لبنانية.. هذا ما أعلنته الحكومة الكندية!
14:13 | 2021-12-17
17/12/2021 02:13:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى سارّة لعناصر قوى الامن الداخلي... توزيع مساعدات مالية (صورة)
Lebanon 24
بشرى سارّة لعناصر قوى الامن الداخلي... توزيع مساعدات مالية (صورة)
02:11 | 2021-12-18
18/12/2021 02:11:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"سعر القميص" في لبنان يتخطى الحدود.. الرقم لا يخطر في البال! (صورة)
Lebanon 24
"سعر القميص" في لبنان يتخطى الحدود.. الرقم لا يخطر في البال! (صورة)
10:52 | 2021-12-18
18/12/2021 10:52:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
12:00 | 2021-12-18
4 أبراج مهووسة بالنظافة.. هل أنت من بينها؟
11:00 | 2021-12-18
لقطات تحبس الأنفاس.. هروب من النيران بطريقة مذهلة
10:17 | 2021-12-18
اعرف يوم حظك في 2022 حسب برجك.. تواريخ مميزة ستجلب لكم السعادة والمال
05:00 | 2021-12-18
إمرأة تتعرّض لهجوم داخل محطة محروقات... شخص أخرج ولاعة من جبيه وأشعل النار بالوقود!
02:00 | 2021-12-18
أب باع أطفاله الخمسة بـ28 ألف دولار
01:26 | 2021-12-18
عام الارتباطات والتغييرات والانقلابات.. هذا ما ينتظر اصحاب برج العذراء بحسب ماغي فرح
فيديو
طالب يثير جدلا واسعا ويخلع سرواله... دخل الجامعة بملابس داخلية! (فيديو)
Lebanon 24
طالب يثير جدلا واسعا ويخلع سرواله... دخل الجامعة بملابس داخلية! (فيديو)
14:00 | 2021-12-17
18/12/2021 20:26:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مع حكم وجمهور... سياسيان يلجأن لحلبة الملاكمة لحل الخلافات السياسية! (فيديو)
Lebanon 24
مع حكم وجمهور... سياسيان يلجأن لحلبة الملاكمة لحل الخلافات السياسية! (فيديو)
06:23 | 2021-12-16
18/12/2021 20:26:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بتصميم مميّز... "كيا" تُطلق سيارة "Sportage" الجديدة في الاسواق (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مميّز... "كيا" تُطلق سيارة "Sportage" الجديدة في الاسواق (فيديو)
14:00 | 2021-12-15
18/12/2021 20:26:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact