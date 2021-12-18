عام الارتباطات والتغييرات والانقلابات.. هذا ما ينتظر اصحاب برج العذراء بحسب ماغي فرح

عام 2022 هو عام الإرتباطات الجديدة، وعبور إلى إرتباطات أخرى ومواضيع جديدة وأحلام تكون مختلفة عن السنة الماضية. سنة من الأحداث المهمة والفرص الكثيرة التي قد تفوت بعضها وتبذل جهوداً لإلتقاط بعضها الآخر، وستكون موجودة وعليك دعمها في حضورك الذهني والجسدي في بعض الأوقات. تمر بتغييرات وإنقلابات كثيرة في حياتك المهنية وتواجه بعض المهمات الصعبة ولكن بشجاعة كبيرة وجرأة إستثنائية. تكتشف آفاق جديدة وتعزز قدراتك فتزيد الأحداث من معرفتك حتى تتقدم نحو خطوات جديدة وإستثنائية. تختبىء مكامن النجاح وراء تعاونك مع فرقاء آخرين والتضامن مع شركاء أو زملاء من أجل تحقيق هدف مشترك، وهذا يعني أنّ التواصل والإتصالات مهمة جداً، كما العمل من ضمن فريق متين حتى تتوصل إلى مبتغاك. ممنوع التفرُّد في العمل أو القرارات الإرتجالية الخاصة بل عليك أن تتفق مع فريق تنتمي له وكل إنتماء في السنة هذه يتوج بالنجاح.التوقعات المهنية لبرج العذراء للعام 2022يُولد وجود جوبيتور بمواجهة برجك حتى شهر أيار بعض التحديات ويفرض عليك بعض الحذر رغم أنّ الكواكب السريعة تدعمك بمعظم أشهر السنة وهذا يعني تحقيق أهداف وطموحات من جهة وإختراق بعض الحواجز والعقبات من جهة ثانية. ستستفيد من فرص تظهر بصورة فجائية من وقت لآخر، وتجعلك رغم هذه العقبات أشد مقاومة من السابق وحرص على الخروج منتصراً من كل تجربة. تطرأ تغييرات مفاجئة وإنقلابات إبتداءً من أيار وتتكيف معها ويتحول مسارك إلى معبر جديد، ثم تطل على شهر واعد جداً وهو شهر حزيران الذي يجعلك تتجاوز كل المخاوف السابقة ويعدك بإستقرار كبير مهني وعاطفي على السواء. كما أنّ شهر تموز يجعلك تطل على مهمة ومستجدات تتبدد مع الغيوم. يبتسم الصيف لك ويحمل شهر آب أرباح وإنعطافات مهمة ويطل شهر أيلول سبتمبر كشهر الإنجازات المالية لأنك قد تُقدم خلاله على عملية شراء أو بيع مهمة جداً، ويتبعه شهر يحمل المفاجآت المادية وفرص مناسبة وزيادة على العائدات. ثم يعود جوبيتور إلى برج الحوت في تشرين الأول حتى يواجهك، لكن في الوقت هذا تتفق الكواكب السريعة على تعويضك ودعمك. وتتوصل إلى كسر الجمود في كانون الأول وهذا يعني أنّ السنة بمجملها جيدة. هذه سنة الإرتباطات والإنفتاح على جديد. يدعمك بلوتون الموجود في الجدي ويحمل لك أورانوس المتواجد في الثور أخبار سارة ويساعدك في فرض شروطك خاصة بين أيار وتشرين الأول عندما يمر جوبيتور في الحمل ويخفف من ضغوطه عليك. قد تكتشف حقيقة في الوقت هذا أو تباشر في مسيرة جديدة وتنعطف أكثر إلى شيء لو أكثر إفادة لك. تتخلى عن أمور كثيرة وإرتباطات وتتبنى قناعات جديدة مدركاً مصالحك الحقيقية. لا تنجرف وراء عروض قد تكون واهمة واستفد من فترة الصيف التي يدعمك خلالها كوكب مارس بالإضافة لكواكب أخرى.عليك أن تُصغي لحدسك وإستشارة الآخرين في أي عملية مالية أو مهنية قد تقدم عليها. لا تتورط بأمور غير مجدية وغير مفيدة.التوقعات العاطفية لبرج العذراء للعام 2022قد تتخذ إجراءات تُثير غضب بعض المقربين، وهذا يُشكل إحراجاً لك إلا أنّ الحب يكون على موعد معك في السنة هذه. تعيش عشقاً وحناناً وأوقاتاً وتجارباً مليئة بالرغبات وغنية باللقاءات وحتى ولو يُخشى من بعض التهور في بعض الأحيان بسبب كثرة المعجبين. يتحدث الفلك عن سفر وعن حب يولد في الخارج إذا كنت تبحث عن نصفك الآخر. لن تفوت فرصاً مهمة جداً تأتي بشكل مفاجىء وقد تجد نفسك مُقدم على زواج أو على علاقة تجعل قلبك سعيداً. تغير بعض الظروف أوضاعك في شهر آب، وتتم صداقة جميلة جداً في شهر أيلول، أما في تشرين الأول فتدور أحداث قد تدهشك وتغير مصيرك. تتحرر عاطفياً من قيود وتطوي صفحة آلمتك في شهر تشرين الثاني.