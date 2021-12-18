اعرف يوم حظك في 2022 حسب برجك.. تواريخ مميزة ستجلب لكم السعادة والمال

يمكن تخمين أيام حظك وفقًا لبرجك، وفقا لما نقله موقع "اليوم السابع"، وذلك من خلال تتبع خريطة الأحداث الفلكية وحركة الكواكب التي تؤثر بشكل كبير على مواليد الأبراج المختلفة، خاصة من خلال تتبع خريطة حركة كوكبي الزهرة والمشتري ومرورهما في دائرة الأبراج، فهما من كواكب الحظ السعيد.يتوقع خبراء الفلك لمواليد برج الحمل عاما مليئاً بالنمو والسحر والحظ السعيد، ولكن اليوم الأسعد حظًا على الإطلاق خلال العام بالنسبة لمواليد برج الحمل هو يوم 18 اب حيث يضيء كوكب الزهرة المنزل الخامس للبرج، حيث الرومانسية والعاطفة والإبداع وسيكون يومًا رائعًا للحب والارتباط والإلهام الإبداعي.مواليد برج الثور على موعد مع فترة تحول كبيرة لم تحدث منذ عقدين تقريبًا، ولكن أقوى لحظات البرج تأتي في 13 ايار، حيث تتماشى الشمس مع العقدة الشمالية في البرج بعد أسبوعين فقط من حدوث كسوف للشمس في برج الثور. ومن المرجح أن يجلب هذا اليوم لمواليد البرج المزيد من الوضوح والشفافية ويجعله يفهم نفسه أكثر.عام 2022 يأتي لمواليد برج الجوزاء بفرصة للتصالح مع أنفسهم وتقبل أنفسهم بشكل كبير وتقبل كل تغيرات شخصيتهم، وفي يوم 30 ايار بشكل خاص يحظون بأفضل فرصة لتحقيق أحلامهم وتحويلها إلى حقيقة ويرتبط هذا اليوم بالكثير من الوفرة والازدهار والثروة بالإضافة إلى الحظ والدافع الذي يحتاجونه لتحقيق أهدافهم الشخصية.في 17 حزيران يكون كوكب عطارد في قلب الشمس مما يضفي الكثير من المصداقية والوضوح على كلمات مواليد برج السرطان وأفكارهم، ويكون يومًا رائعًا للتقدم الوظيفي والتواصل مع الآخرين بنجاح، كما يدخل كوكب فينوس البرج في هذا اليوم مما يجلب لحياة مواليد برج السرطان الكثير من الجمال والحب والرفاهية.الصيف هو دائمًا وقت تألق برج الأسد، ولكن يوم 31 تموز بشكل خاص سيكون يومًا مليئًا بالبهجة والرومانسية ويوم يشعرون فيه بالإلهام والحب وهو وقت مناسب لصب شغفهم في المشاريع الفنية.في 16 شباط يبدأ مواليد برج العذراء دورة جديدة تمامًا في الحب، حيث يجتمع كوكب الزهرة وكوكب المريخ في المنزل الخامس للبرج مما يوفر روابط رومانسية جديدة وفرصة كبيرة للاستفادة من أخطاء الماضي في ما يتعلق بالحب.يأتي شهر ميلاد مواليد برج الميزان هذا العام أكثر فخامة وجمالاً من المعتاد، وفي نهاية موسم الميزان تحديدًا في 22 تشرين الاول سيحصلون على مفاجأة إضافية، حيث يزداد السحر والرومانسية في البرج ويحصل على بداية جديدة مثيرة تتعلق بالحب والرغبة والإبداع. إنه يوم رائع للحب ولإظهار جانبهم الساحر ولعمل "نيو لوك" جديد ومثير.في يوم 15 تشرين الاول يمتلئ مواليد برج العقرب بالشغف والرومانسية ومسائل الارتباط والمواعدة ستتدفق بسهولة أكثر من المعتاد، لذا عليهم استغلال هذه الفترة الملائمة للحب لصالحهم والاستمتاع بالرومانسية.بعد عام ونصف من الكسوف الذي ضرب البرج، تأتي سنة 2022 بفرصة كبيرة لإعادة ترتيب الحياة وتنظيمها. القمر الجديد سيحل في البرج يوم 23 تشرين الثاني مما يمنحه فرصة كبيرة للبدء في مغامرات جديدة ومثيرة ويمنحهم الكثير من الوضوح والتوفيق عند بدء مشاريع او علاقات جديدة.في 8 كانون الثاني تجتمع الشمس والزهرة في برج الجدي مما يمنح مواليد البرج ثقة إضافية وفرص رومانسية جديدة والكثير من الوضوح في العلاقات.يحظى مواليد برج الدلو في هذا اليوم بفرصة لن تتكرر قبل عامين آخرين، حيث يحصل مواليده على فرصة لبداية جديدة وسعيدة لعلاقاته العاطفية وحتى مساعيه الإبداعية، وهو وقت مثالي لاغتنام الفرص غير التقليدية.تأتي سنة 2002 لتكون واحدة من أفضل سنوات حياة مواليد برج الحوت خاصة على المستوى الروحاني، ويوم 12 نيسان هو أسعد أيامه في عام 2022. يأتي هذا اليوم ليحمل لمواليد البرج صحوة روحية وتواصلاً أقوى مع نفسه ويشهد البرج حدثًا لم يتكرر منذ 150 عامًا وهو اجتماع المشتري بنبتون .