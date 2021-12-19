بسبب قطعة ملابس داخلية... طرد رجل من طائرة (فيديو)

في واقعة جديدة من نوعها، أقدم طاقم طائرة جوية في مطار فورت لودرديل هوليوود الدولي، على طرد رجل من على متن إحدى الرحلات بعد مخالفته لشروط الإجراءات الاحترازية والالتزام بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا، حيث استبدل القناع الطبي بقطعة ملابس داخلية باللون الأحمر.





ورصدت كاميرات الركاب في الطائرة الجوية جانب من المشادة الكلامية التي حدثت بين طاقم الطائرة والراكب، حول إقناعه بارتداء قناع طبي بدلاً من قطعة الملابس الداخلية التي وضعها على وجهه في محاولة لإقناع الركاب بالتزامه بتعليمات الوقاية. ورصدت كاميرات الركاب في الطائرة الجوية جانب من المشادة الكلامية التي حدثت بين طاقم الطائرة والراكب، حول إقناعه بارتداء قناع طبي بدلاً من قطعة الملابس الداخلية التي وضعها على وجهه في محاولة لإقناع الركاب بالتزامه بتعليمات الوقاية.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة wsvn، فإن طاقم الرحلة الجوية أقدم على طرد الرجل من الطائرة، التزامًا بالتعليمات الفيدرالية التي تلزم جميع ركاب وسائل النقل العام ومنها الطائرات على ارتداء الأقنعة الطبية، ونقل التثرير تلقى الراكب بريد الإلكتروني من يونايتد إيرلاينز، يبلغه من خلاله إنه ممنوع من الرحلات الجوية حتى تتم مراجعة قضيته من قبل لجنة مراجعة حوادث الركاب.



ونقل التقرير البيان الصادر من شركة يونايتد إيرلاينز جاء فيه أن الراكب لم يلتزم بارتداء القناع الطبي، لذلك تم طرده من الطائرة، مضيفاً انهم سعداء لمعالجة تلك المشكلة قبل انطلاق الرحلة في الهواء.