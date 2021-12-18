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منوعات
4 أبراج مهووسة بالنظافة.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
18-12-2021
|
12:00
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يحرص الكثير من الأشخاص على نظافة منزلهم وأدواتهم الشخصية وملابسهم وكذلك نظافته الشخصية، لكن الأمر قد يصل عند بعضهم لحد الوسواس، الذي يجعلهم ينظفون غرفتهم عدة مرات في اليوم أو حتى يغسلون يديهم دون داعي، ويشعرون بالتوتر والإزعاج إذا وجدوا بعض الأتربة على أسطح المنضدة، وهؤلاء يعتقد إنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية المعروفة بحبها الشديد للنظافة وحرصها على ترتيب وتنظيم كل شيء حولها، وهؤلاء نستعرضهم في التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "pinkvilla".
برج العذراء
يعرف عن مولود برج العذراء بأنه من الأبراج المحبة للنظام وترتيب كل شيء حولها، لذلك يشعرون بالتوتر والانزعاج عند حدوث فوضى بغرفتهم لهذا العيش معهم قد يكون مزعج وصعب بالنسبة للبعض، بسبب حرصهم على تنظيف منزلهم بين الحين والأخر وترتيب وتنظيم كل شيء وكذلك يهتم بنظافته الشخصية ونظافة أدواته .
برج الثور
يشتهر مولود برج الثور بسعيه الدائم لتطبيق النظام فهو مهووس بالنظافة لذلك يفضل تنظيف كل شيء حوله، كما يعرف بعناده وتحكمه وإصراره وهذه من الصفات التي جعلت منه شخصية قوية، تفرض على الأخرين اتباع النظام في كل شيء والاهتمام بنظافة المنزل.
برج الجدي
يعتبر مولود برج الجدي دقيق ومنظم في كل شىء، ويفضل أن يعيش حياة بسيطة كما يضع خطة لكل شيء فى حياته حتى في نظافة منزله.
برج الأسد
يفضل برج الأسد ترتيب وتنظيم كل شيء في غرفته، لذلك لا يتحمل أن يرى الفوضى في غرفة نومه، لذلك يحرص على وضع كل شيء بمكانه، لذلك لا يرحبون بأى شخص داخل غرف نومهم خوفاً من أن يحدث فوضى بداخلها.
المصدر: اليوم السابع
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