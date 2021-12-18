منوعات

رقم خيالي... كم تبلغ قيمة تاج الملكة إليزابيث؟

Lebanon 24
18-12-2021 | 01:00
A-
A+
Doc-P-898409-637754517886927234.jpg
Doc-P-898409-637754517886927234.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمتلك الملكة إليزابيث الثانية مجموعة ضخمة من المجوهرات والتيجان، أحدها هو تاج ”سانت إدوارد“، الذي استخدم لتتويجها قبل نحو 70 عاما.

ولفت خبراء مجوهرات إلى أن التاج يحتوي على مئات الأحجار الكريمة وتم صنعه في الأصل للملك تشارلز الثاني في عام 1661، كبديل لتاج العصور الوسطى الذي صهره ودمره البرلمانيون في عام 1649.

وابلغ خبراء صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية أن النسخة الثانية من التاج تم صنعه من قبل مؤسسة ”رويال جولدسميث“ عام 1661.
 
 
وأشارت إلى أنه ليس نسخة طبق الأصل من التصميم الأصلي للقرون الوسطى، ولكنه يتبعها من حيث التصميم والقيمة المرتفعة، مضيفة أن تاج ”سانت إدوارد“ استخدم في تتويج العديد من ملوك بريطانيا بمن فيهم الملكة إليزابيث.

وبالنسبة لطريقة صنع التاج، فهو له إطار ذهبي مرصع بأحجار كريمة، بما في ذلك الياقوت والجمشت والياقوت الأزرق والعقيق والتوباز والتورمالين بحسب الصحيفة.

وقالت الصحيفة: ”جواهر التاج ليست مؤمنة لأنها لا تقدر بثمن بسبب أهميتها التاريخية، كما أن تحديد قيمتها أمر صعب. ومع ذلك، فقد قدرت قيمة المجموعة الكاملة لمجوهرات التاج البريطاني بأكثر من 2.6 مليار جنيه إسترليني (3.5 مليار دولار)“.

وذكرت الصحيفة أن سعر التاج لم يحدد حتى الآن، إلا أن مؤسسة ”سافنج سبوت“ للمجوهرات حاولت تقديم تقديرات قريبة من خلال تقييم قيمة كل جزء منه إلى جانب تقدير عدد قيراط الأحجار لتحديد وزنها التقريبي، وإجراء تقييمات كذلك لقاعدة التاج وكل جوهرة في التاج على حدة.

    وقالت الصحيفة: ”بعد فترة من إجراء تلك التقييمات والتقديرات توصلت المؤسسة إلى أن السعر التقريبي لتاج سانت إدوارد يمكن أي يصل إلى حوالي 3.5 مليون جنيه استرليني (4.7 مليون دولار).

     
    تابع
    الأكثر قراءة Lebanon 24

    أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

     
    إشترك
    أيضاً في منوعات Lebanon 24
    16:00 | 2021-12-18
    15:38 | 2021-12-18
    14:00 | 2021-12-18
    12:00 | 2021-12-18
    11:00 | 2021-12-18
    10:17 | 2021-12-18
    فيديو
    Lebanon 24 leader in online news
    Google News
    RSS
    Facebook
    Twitter
    Instagram
    Youtube
    Download our application
    Lebanon24 on Android
    Lebanon24 on IOS
    مباشر
    الأبرز
    لبنان
    خاص
    إقتصاد
    عربي-دولي
    رياضة
    متفرقات
    صحة
    Google News
    RSS
    Facebook
    Twitter
    Instagram
    Youtube
    Download our application
    Lebanon24 on Android
    Lebanon24 on IOS
    Lebanon24 on Android
    Lebanon24 on IOS
    Download our application
    Google News
    RSS
    Facebook
    Twitter
    Instagram
    Youtube
    Follow us
     
    Privacy policy
    من نحن
    لإعلاناتكم
    للاتصال بالموقع
    Privacy policy
    Softimpact Softimpact web design and development company website
    جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
    جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
    Softimpact Softimpact web design and development company website