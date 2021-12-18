رقم خيالي... كم تبلغ قيمة تاج الملكة إليزابيث؟

وقالت الصحيفة: ”جواهر التاج ليست مؤمنة لأنها لا تقدر بثمن بسبب أهميتها التاريخية، كما أن تحديد قيمتها أمر صعب. ومع ذلك، فقد قدرت قيمة المجموعة الكاملة لمجوهرات التاج البريطاني بأكثر من 2.6 مليار جنيه إسترليني (3.5 مليار دولار)“.
وذكرت الصحيفة أن سعر التاج لم يحدد حتى الآن، إلا أن مؤسسة ”سافنج سبوت“ للمجوهرات حاولت تقديم تقديرات قريبة من خلال تقييم قيمة كل جزء منه إلى جانب تقدير عدد قيراط الأحجار لتحديد وزنها التقريبي، وإجراء تقييمات كذلك لقاعدة التاج وكل جوهرة في التاج على حدة.
وقالت الصحيفة: ”بعد فترة من إجراء تلك التقييمات والتقديرات توصلت المؤسسة إلى أن السعر التقريبي لتاج سانت إدوارد يمكن أي يصل إلى حوالي 3.5 مليون جنيه استرليني (4.7 مليون دولار).